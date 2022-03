Jó hangos jamaikai zenével sokkolták az orosz nagykövetséget a tiltakozó budapesti raszták

Ebből nehezen fog Putyin felállni: a szeretetetről éneklő raszták tiltakoztak a háború ellen az orosz diktátor budapesti nagykövetsége előtt. Tökig felcsavart hangerővel és ilyen pompásan kinéző hangrendszerrel:



A tiltakozást a Dubapest Hifi nevű soundsystem szervezte, úgyis mint Jahfar és Captain Midnite a lemezeknél, Haroon Ayyaz pedig a mikrofonnál.

Már a beállás is igazán ígéretes volt:

DUBAFEST HIFI setting up the sound system across from the Russian embassy in Budapest.



To begin shortly.



One of the organizers tells me the goal is to bring “anti-war music so heavy your nose bleeds” pic.twitter.com/JYMrz5GE6D