Rendkívüli szárazság Portugáliában

Portugália területének 29,3 százalékát súlyos aszály, 66,2 százalékát pedig extrém szárazság sújtja – jelentette be a portugál kormány. Az egyébként hagyományosan száraz januárban is elég rossz volt a helyzet, de most tovább romlott. Már múlt hónapban korlátozni kényszerültek a víztározók energiacélú használatát, mivel 2021 vége óta már kritikusan alacsony a vízszint a tározókban. Februárban egy rég elfelejtett szellemfalu is előbukkant a spanyol-portugál határon lévő Alto Lindoso víztározó medréből. (ThePortugalNews)