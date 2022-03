A lengyel munkáltatók már készülnek a több tízezer ukrán nő alkalmazására

A menekült ukrán nők többsége el tud majd helyezkedni Lengyelországban egy lengyel munkaerő-közvetítő cég szerint, ám ehhez az új helyzethez a lengyel munkáltatóknak is alkalmazkodniuk kell - írja az Unian.

A háború előtt 1,5 millió ukrán munkás volt Lengyelországban, több mint 60 százalékuk férfi. A háború kezdete óta 80 000 ember tért vissza Ukrajnába, nagyrészt a hadköteles férfiak. Ezzel párhuzamosan már több mint egymillióan menekültek el Ukrajnából, legnagyobb részük Lengyelországba. Többségük nő, sokan gyermekeikkel érkeztek. Egy részüknek a férje már eleve ott dolgozott, és hosszabb tartózkodásra rendezkednek be, viszont a többiek valószínűleg csak addig maradnak, amíg a háború véget ér. Az, hogy utóbbiak keresnek-e munkát, a háború hosszától és anyagi helyzetüktől függ.

A gyors növekedés és az alacsony munkanélküliség miatt a lengyel gazdaság számos ágazatában (közel harminc szakmában) munkaerőhiány van, ezért, aki szeretne, az talál majd munkát a Gremi Personal munkaerő-közvetítő cég foglalkoztatási barométere szerint. Az ukrán nők dolgozhatnak majd a kereskedelemben, a szolgáltatások területén, a logisztikában, az e-kereskedelemben és az élelmiszer-feldolgozásban, amelyek mind kevésbé megterhelők fizikailag.

Ukrán család érkezik a Kroscienko határátkelőhöz. Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA/NurPhoto via AFP

Eddig azonban alapvetően férfi vendégmunkásokra voltak berendezkedve a cégek - a külföldiek számára elérhető munkahelyeknek csak 30 százalékára kerestek nőket -, ezért most a munkaadóknak át kell alakítaniuk az igényeiket és az általuk nyújtott támogatást is. „A munkáltatóknak alkalmazkodniuk kell a helyzethez, nemcsak humanitárius okokból, hanem azért is, hogy a termelési folyamatokat fenntartsák” - mondja Tomasz Bogdiewicz, a Gremi vezérigazgatója.



Az egyik probléma a gyermekfelügyelet, nem is annyira az iskoláskorúak, hanem az óvodások elhelyezése. Lengyelországban is kevés az óvodai férőhely, ezért a hatóságok most igyekeznek növelni az ukrán gyerekeket befogadó csoportok számát. Az is megoldást jelenthet, ha a menekült nőket kisebb-nagyobb csoportosan helyezik el, és váltott műszakban dolgoznak, hogy felváltva vigyázhassanak a kicsikre.