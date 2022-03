CNN: Egy kelet-európai repülőtéren keresztül titokban fegyvereket szállítanak Ukrajnának

Egy titokban tartott kelet-európai repülőtéren most is gyors ütemben folyik az az Ukrajnába irányuló, több ország közös erőfeszítésével zajló fegyverszállítási művelet, amit Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke is meglátogatott a múlt héten az ukrán határ közelében – írja a CNN a Pentagon magas rangú tisztségviselőjére hivatkozva.

A Pentagon tisztségviselője a CNN-nek még pénteken elmondta, hogy Milley tábornok a meg nem nevezett repülőtéren katonákkal és az őket kiszolgáló személyzettel is találkozott, és megnézte a fegyverszállítási műveletet.

A repülőtér forgalma az elmúlt napokban nagyon megnőtt: a szokásos napi néhány járat helyett volt, amikor a fel- és leszálló gépek száma elérte a maximális napi 17-et.

A CNN azt írja, a repülőtér pontos helye továbbra is titkos, az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányok, többek között páncéltörő rakéták biztonságának megóvása érdekében.

Az orosz hadsereg egyelőre nem támadta meg ezeket a fegyverszállítmányokat, azután sem, hogy beléptek Ukrajna légterébe, de attól tartanak, hogy Moszkva később, a katonai támadások előrehaladásával célba veheti e szállítmányokat – közölte a Pentagon tisztségviselője.

Az USA és más NATO-tagországok eddig 17 ezer tankelhárító rakétát és 2000 Stinger légvédelmi rakétát küldtek az ukrán hadseregnek – mondta a CNN-nek egy magas rangú amerikai tisztségviselő.

Ukrán katona Kijev mellett március 3-án Illusztráció: Aris Messinis/AFP

Már az Ukrajna ellen február 24-én indított orosz háború előtt is amerikai és más országbeli katonai teherszállító repülőgépek, elsősorban az amerikai teherszállító légi flotta gerincét adó C-17-esek repültek Európa felett. Ezek a légijáratok katonai csapatokat szállítottak át a NATO keleti szárnyára, de fegyvereket is vittek azokra a katonai transzferállomásokra, ahonnan később Ukrajnába vihetik őket. A CNN szerint a katonai légijáratok száma folyamatosan nő.

Az amerikai hadsereg európai főparancsnoksága, az EUCOM folyamatosan koordinálja ezt a kiterjedt katonai fegyverszállítási műveletet a NATO-szövetségesekkel és más partnerországokkal együttműködve, hogy a szállítmányok eljuthassanak Ukrajnába – mondta a Pentagon egy másik tisztségviselője. Az EUCOM az Egyesült Királysággal is egyeztet, hogy „szervezetten biztosítsuk Ukrajna támogatását, maximális hatékonysággal felhasználva erőforrásainkat” – mondta.

Az Ukrajna elleni orosz háború kezdete óta 14 ország küldött „biztonsági segélyszállítmányokat” Ukrajnának – közölte a védelmi tisztségviselő, aki szerint pár ország korábban csak nagyon ritkán küldött ennyi katonai felszerelést.

A Pentagon hivatalnoka szerint a 350 millió dolláros amerikai katonai segélyszállítmány „túlnyomó része” már megérkezett Ukrajnába, egy héttel azután, hogy a Fehér Ház hivatalosan is jóváhagyta azt.

Kb. 240 millió dollárnyi szállítmány jutott el eddig az ukrán hadsereghez, míg a maradék „legkésőbb napokon vagy heteken belül” eljuthat a címzetthez – mondta az amerikai védelmi minisztérium tisztségviselője, aki szerint a szállítmány már célba juttatott része tartalmazza a „legszükségesebb fegyvereket, köztük például a páncéltörő fegyvereket”. (MTI)