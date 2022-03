Direkt36: elhallgatják a kormánynak kínos híreket és az orosz vonatkozású híreket is megszűrik az MTI-nél

Az MTI belső levelezései és más dokumentumok alapján a Direkt36 már a múlt héten megírta, hogy a kormányzat napi szinten avatkozik be az MTI működésébe és torzítja saját politikai érdekeinek megfelelően a híreit. Most pedig arról írtak, hogy az állami hírügynökség miként hallgatja el a kormánynak kínos híreket.

A Direkt36 szerint 2018 áprilisában Végh Sándor, az egyik vezető szerkesztő tájékoztatta a külpolitikával foglalkozó MTI-seket, hogy „nem kell foglalkozni” a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nevű, sajtószabadságért küzdő nemzetközi civil szervezet másnapi közleményével, amelyben rangsorolják a sajtószabadság helyzetét a világ országaiban. A Direkt36 szerint ugyanennek a szervezetnek két további, 2021-es sajtószabadság-rangsorát sem volt szabad közzétenni, mert mindkettőn rosszul szerepelt Magyarország, illetve maga Orbán Viktor. Ráthy Sándor ügyeletes vezető szerkesztő akkor azt írta az MTI egyik munkatársának: „Ne írd meg semmilyen formában, köszi” A Direkt36 a hozzájuk eljutott dokumentumok alapján azt írja, hogy az MTI vezetése az elmúlt években a koronavírussal kapcsolatos hírek egy részét cenzúrázta és manipulálta, például nem jelenhetett meg több, az orosz vagy kínai vakcinák hatékonyságát megkérdőjelező információ. De megszűrték a Putyin karanténba vonulásával és Paks-2 orosz hitelével kapcsolatos híreket is, ahogy kötelező volt egyeztetni az MTI felső vezetésével a jogállamisági vitákkal, a gyermekvédelmi törvénnyel, a migrációval és egyházakkal kapcsolatos híreket is. Emellett a Direkt36 úgy tudja, sokszor tilos volt a külföldi sajtó magyar kormányt bíráló cikkeit szemlézni, és nem lehetett írni a magyar sajtószabadság egyre romló helyzetéről, emberi jogi szervezetekről sem. Az ellenzéki összefogás helyett „baloldalit” kellett írni, és hetekig nem lehetett elismerni, hogy Donald Trump elveszítette az amerikai elnökválasztást.

A dokumentumok alapján a Direkt36 azt írja, a rendszer kulcsfigurái a három, úgynevezett teljes kiadásért felelős vezető szerkesztő, akik egymást váltják ügyeleti rendszerben, valamint a felsővezetők, így Németh Zsolt, az M1 csatornaigazgatója, vagy Bende Balázs hírterületi vezető szerkesztő. Ők a lap szerint időnként belejavítanak az anyagokba, vagy úgy döntenek, hogy azok egyáltalán nem jelenhetnek meg, esetleg küldenek kötelezően feldolgozandó témákat, döntéseiket pedig szinte soha nem indokolják meg az újságíróknak.

2019 novemberében az ügyeletes vezető szerkesztő körbeküldött egy levelet, hogy „Bende Balázstól azt a tájékoztatást kaptam, hogy a Human Rights Watch (HRW) és az Amnesty International (AI) anyagait nem adjuk ki. Kérem, ehhez tartsátok magatokat!”

A magyar kormányt érő külföldi bírálatokról is csak nagyon erősen megszűrve számol be az MTI a dokumentumok szerint, de többek közt arról sem lehetett írni, hogy

a Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítvány egymillió eurót ad Budapestnek a járvány elleni védekezésre (a Németh Zsolttól érkező indoklás annyi volt, hogy „nem kell”),

hogy az Európai Gyógyszerügynökség etikai vizsgálatot indított a Szputnyik V vakcina ügyében,

vagy hogy a WHO szakértői nem bíznak a kínai hatóságok Sinopharmról közzétett adataiban.

A Direkt36 szerint pedig olyan is előfordult, hogy a koronavírussal kapcsolatos hazai adatokról forrásmegjelölés nélkül kellett anyagot közölni. Például 2021 májusában, amikor Németh Zsolt M1 csatornaigazgató átküldött egy előre megírt szöveget Pintér Tamás akkori ügyeletes vezető szerkesztőnek. A hír úgy szólt, hogy „az MTI értesülése szerint az oltásra regisztrált 16-18 évesek száma meghaladja a 84 ezret”. Az információ valódi forrását Németh nem írta meg, csak annyit fűzött hozzá, hogy „Lécci!” Pintér továbbította a levelet az éppen dolgozó MTI-s szerkesztőnek, aki felháborodva ellenkezett: „Ez az anyag teljesen ellentmond minden szakmai kritériumnak!!! honnan értesülünk mi a regisztrációk számáról, és mióta kezdődhet így egy anyag?” Erre Pintér csak annyit reagált: „Szakmai? :D :D :D :D :D :D”

A Direkt36 azt írja, hogy a soha meg nem jelent MTI-hírek között tucatnyi olyan is van, amely arra utal, hogy az orosz vonatkozású híreket is megszűrték az MTI-nél. Arról a 444 is beszámolt, hogy Ukrajna orosz inváziójának ötödik napján az MTI is elkezdte használni címeiben az „ukrajnai háború” kifejezést, miután vasárnapig saját címeikben csak az „orosz hadművelet” szókapcsolatot alkalmazták.