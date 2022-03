Menekülőfolyosók és a pénzpiacok háborúja

Ez a képek háborúja is, zúdul ránk a tartalom, és nem racionális alapon dől el, mi az, ami hidegen hagy, és mi az, ami lever a lábunkról. Nekem valamiért a cím feletti képnél kellett egy kis szünetet tartanom. Abból a galériából való, amely az Irpiny városában föld alá bújó, vagy onnan kétségbeesetten menekülő embereket mutatja be. Akik maradnak, azoknak három napja nem jut se víz, se áram, se élelem. Akik elindulnak, azokat az orosz hadsereg elkezdte lőni a kijelölt menekülési útvonalon. Jól tette a pápa, hogy megköszönte az életüket kockáztató újságírók munkáját is, akik lehetővé teszik, hogy „közel legyünk a lakosság drámájához, és lássuk a háború kegyetlenségét”.

Egyébiránt ez a napindító hírlevelünk. Délelőtt szirénapróbát tartanak Magyarországon, és újabb történelmi mélyponton a forint.