Oroszország tegnap megfenyegette Romániát és Ukrajna szomszédait, ma két amerikai B52-es körözött az ország felett

Háborúban alapvető kommunikációs eszköz a fenyegetőzés, az orosz védelmi minisztérium szóvivője vasárnap élt is a lehetőséggel. Igor Konasenkov azt mondta, hogy tudomásuk szerint az ukrán légierő több szomszédos ország reptereit is használhatja. Biztos információjuk van például arról, hogy ukrán harci gépeket engedtek be a román légtérbe és „más határ menti országokéba”. Konasenkov szerint ez úgy is felfogható, hogy az érintett országok beszálltak a katonai konfliktusba.

Szakértők nem tartják véletlennek, hogy az orosz kardcsörtetés másnapján, vagyis ma két amerikai B52-es nehézbombázó repült Románia fölé nagy-britanniai támaszpontjáról, elkörözgettek, majd hazatértek. Íme az egyikük útvonala:

A hatalmas, nyolcmotoros nehézbombázó majdnem 33 tonnányi bombaterhet képes szállítani és célba juttatni - atombombákat is -, és a repterétől 7210 kilométerre is képes csapást mérni:

Közben egy amerikai RC-135V/W Rivet Joint kémrepülőgép előbb a román-moldovai majd a román-ukrán határ mentén repkedett oda-vissza:



Mivel mindezeket publikus oldalakról is meg lehetett tudni, az amerikaiak célja annak jelzése lehetett, hogy vették Putyin üzenetét, és megvédik a NATO-tag szövetségest.