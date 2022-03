Varga Mihály: A magyar forint a brüsszeli szankciók áldozata

A pénzügyminiszter félperces videóval reagált arra, hogy már 400 forintba is került egy euró:

Varga Mihály azt mondta: „A magyar forint is a brüsszeli szankciók áldozata. A szankciók már most komoly veszteséget jelentenek a magyar gazdaságnak. A forintra és a magyar emberekre a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy lebegtetik a szankciók kiterjesztését az energiaszektorra. Aki a szankciók kiterjesztését kéri, az a magyar emberekkel akarja megfizettetni a háború árát. Ilyen lépést a magyar kormány semmilyen nemzetközi fórumon nem fog támogatni.”

Arról nem mondott semmit, hogy mi lenne most, ha Magyarország is bevezette volna már az eurót, de mostanra rekordgyenge lett az orosz rubel is.