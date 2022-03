A Pepsi és a Coca-Cola is felfüggeszti üzleti tevékenységét Oroszországban

Fotó: SCOTT OLSON

Kedden a PepsiCo és a Coca-Cola is bejelentette a Starbucks és a McDonald's után hogy az ukrajnai invázió miatt felfüggeszti üzleti tevékenységét Oroszországban.

„Szívünk azokkal az emberekkel van, akik az ukrajnai tragikus események áldozatai” - áll a Coke rövid közleményében, amiben azt írják, hogy továbbra is figyelemmel kísérik és értékelik a helyzetet, és körülmények alakulását.



A McDonald's-hoz hasonlóan a Coke-ra is nagy nyomás nehezedett az elmúlt napokban, hogy legalábbis szüneteltetesse oroszországi tevékenységét.

Az orosz piac egyébként azon kevés régiók egyike világszerte, ahol a rivális PepsiCo nagyobb jelenléttel rendelkezik.

Kedden korábban a McDonald's és a Starbucks is bejelentette, hogy ideiglenesen bezárják éttermeiket illetve kávézójukat. A McDonalds's összesen 850 éttermet zár be szerdától, és a Starbucks is minden oroszországi üzleti tevékenységét felfüggeszti, beleértve termékeinek szállítását is. (CNBC)