Átadta a hajléktalan nőknek szánt nőgyógyászati rendelőt a Budapest Bike Maffia

Bár a bútorok és a gépek még nem érkeztek meg, ezt leszámítva már elkészült a hajléktalan és rászoruló nőknek szánt nőgyógyászati rendelő, melynek felújítását nagy részben közösségi finanszírozásból végezte el a Budapest Bike Maffia egyesület. Mint Facebookon írták: „Rengeteg támogatást kaptunk tőletek, aminek köszönhetően a vállalásunknak megfelelően nőnap alkalmából átadhattuk a felújított rendelőt.”

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel (BMSZKI) közös projektben a rászoruló nőknek lehetőségük lesz a jövőben vizsgálatokra, szűrésekre járni, és azok is eljuthatnak az orvoshoz, akiknek eddig nem sikerült, vagy a megaláztatástól félve nem mehettek nőgyógyászati rendelésre.

A támogatásokat az első hat havi működés előfinanszírozására is fordítják, ugyanis ez kell ahhoz, hogy a rendelő megkapja a működési engedélyt, a bázisidőszak után a NEAK finanszírozza tovább. Addig is azonban ki kell fizetniük az egészségügyi személyzet tiszteletdíját, az orvosi eszközöket és a kézbe adható gyógyszereket is.