Átmeneti védelem, SIM-kártya és közmunka is jár a menekülőknek

Több rendeletet is kiadott a kormány az Ukrajnából érkezőkkel kapcsolatban.

Menedékes státuszt kapnak az ukrán állampolgárok és azok a külföldiek vagy hontalanok, akik a háború előtt védelemben részesültek Ukrajnában (például menekültek voltak), illetve családtagjaik.

státuszt kapnak az ukrán állampolgárok és azok a külföldiek vagy hontalanok, akik a háború előtt védelemben részesültek Ukrajnában (például menekültek voltak), illetve családtagjaik. Nem kapnak státuszt azok a külföldiek és hontalanok, akiknek állandó tartózkodási engedélyük volt Ukrajnában, és nem tudnak biztonságosan hazatérni származási országukba. Ehelyett a szokásos eljárás vonatkozik rájuk.

Ez az Európai Tanács pénteki határozatán alapul, ami lehetővé tette volna, hogy a második csoport tagjai is kapjanak menedékes státuszt.

A menedékeseknek jár szállás, egészségügyi ellátás, és munkát is vállalhatnak, beleértve a közmunkát.

Önkéntes segítők és menekülők a Nyugati pályaudvaron Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az egyik rendelet lehetővé teszi, hogy a menekülők (azok is, akik nem kapnak automatikusan menedékes státuszt) előre feltöltős SIM-kártyát használjanak, amit legfeljebb közeli hozzátartozóknak adhatnak át. A szolgáltatónak rögzítenie kell az előfizető adatait is, ami az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint azért fontos, mert ha a kártyák rossz kézbe kerülnek, „akár súlyos visszaélésekre is alkalmat teremthetnek”. A SIM-kártyát legfeljebb egy hétig használhatják, utána ismét egyeztetni kell az adatokat.

Mindez a járványügyi vészhelyzet végéig, jelen állás szerint júniusig érvényes.

Mostanáig 180 ezren menekültek Ukrajnából Magyarországra. Az orosz-ukrán háború eseményeit itt követheti percről percre.