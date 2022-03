Biden teljes embargót hirdetett az orosz olajra, gázra és szénre

„Nem fogjuk anyagilag támogatni Putyin háborúját” – közölte Joe Biden amerikai elnök magyar idő szerint pénteken kora este, amikor bejelentette, hogy az Egyesült Államok egyáltalán nem fog orosz olajat, gázt és szenet importálni. "Az amerikai nép újabb kemény csapást mér" Oroszországra, mondta.

Bár egyre komolyabbak az aggályok, hogy az ilyen lépések azonnali áremelkedést okozhatnak, Biden döntését mindkét párt széles körben támogatta. Az olajárak már Biden hivatalos, de már kora délután kiszivárgott bejelentése előtt emelkedni kezdtek, az irányadó Brent nyersolaj hordónkénti ára már 130 dollárra emelkedett.

Biden azt is közölte, hogy döntését a szövetségeseivel folytatott szoros egyeztetések alapján hozta meg. Azt mondta, számít a benzinárak emelkedésére, de felszólította az olajipari cégeket, hogy tartózkodjanak a túlzó áremeléstől. "Ennek ára lesz itt az Egyesült Államokban is" - mondta, de szerinte ezt az árat "a szabadság védelmében" meg kell fizetni.

Biden szerint Putyin "elszántnak tűnik, hogy tovább haladjon gyilkos útján, bármi legyen is az ára". Szerinte ugyanakkor Ukrajna "sohasem lesz győzelem Putyinnak".

Az amerikai lépéssel gyakorlatilag egyidőben Nagy-Britannia is olajembargót jelentett be, Kwasi Kwarteng gazdasági miniszter tájékoztatása szerint az év végéig felhagynak az orosz olaj importjával, és vizsgálják, hogy a brit szükségletek négy százalékát kitevő orosz gázimportot hogyan válthatnák ki. (Via BBC)