Romániában szerdától feloldják a járványügyi korlátozásokat

Romániában kedden éjfélkor lejár a koronavírus-járvány miatt 2020-ban bevezetett és havonta meghosszabbított egészségügyi veszélyhelyzet, így véget érnek a járványügyi korlátozások - írja az MTI.

Egészségügyi dolgozók egy bukaresti kórház covid-osztályán. Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Nem kell többé védőmaszkot viselni, megszűnik a létszámkorlátozás a vendéglátóhelyeken, sportrendezvényeken, színházakban és mozikban. Covid-igazolvány nélkül is be lehet majd menni bárhova, megnyithatnak a bárok, klubok és más szórakozóhelyek, és véget ér a magánrendezvények tilalma: lakodalmat, keresztelőt vagy házibulit is lehet ezentúl rendezni. Nem korlátozzák többé a tüntetések létszámát és az üzletek nyitvatartási idejét sem.



„A következő időszakban az egyéni felelősség és óvatosság kell, hogy meghatározó legyen” - mondta Alexandru Rafila egészségügyi miniszter. Figyelmeztetett arra, hogy a bírságolás megszűnése nem azt jelenti, hogy nincs már szükség a tesztelésre, a fertőzöttek és kontaktjaik karanténba helyezésére, vagy hogy fel kellene számolni a tesztelési központokat. A tüneteket mutató fertőzötteknek továbbra is azt tanácsolja, maradjanak otthon, hogy ne terjesszék a vírust, akkor is, ha már nem ellenőrzik őket a hatóságok.

Romániában jelenleg közel ötezer koronavírusos beteg van kórházban, közülük mintegy 700-an intenzív terápián. Tovább működnek azok a járóbeteg-rendszerű Covid-központok is, amelyeket a fertőzöttek állapotának felmérésére, a gyógykezelés kiírására jelölt ki az egészségügyi tárca.