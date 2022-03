Az amerikai alelnök Lengyelországban tisztázza a MiG-29-esek átadása körüli zavart

Szerda este Varsóba érkezett Kamala Harris amerikai elelnök, hogy tisztázza a MIG-29-es vadászgépek átadása körüli kavarodást. Antony Blinken amerikai külügyminiszter vasárnap Moldovában még azt mondta, zöld utat adnak azoknak a NATO-tagállamoknak, amelyek vadászgépeket akarnak küldeni az orosz megszállók ellen harcolók ukránoknak. Blinken az interjúban külön kiemelte, hogy a lengyelekkel már tárgyalnak is arról, hogy az ukránoknak felajánlott gépeket hogyan pótolhatnák.

Kamala Harris Varsóba érkezik Fotó: SAUL LOEB/AFP

Erre a lengyel kormány kedd este be is jelentette, hogy kész azonnal és ingyen az amerikai hadsereg németországi bázisára telepíteni az összes MIG-29-es vadászgépét, hogy azokat átadják az ukrán légierőnek. Cserébe pont azt kérték, amiről Blinken beszélt, hogy az amerikaiak biztosítsanak számukra hasonló védelmi képességű gépeket, és egyben készek ezek beszerzéséről is tárgyalni. Itt F-16-os gépek kerültek szóba.

Lengyel MiG-29-es Fotó: ANDREAS FRANKE/dpa Picture-Alliance via AFP

Azonban az amerikai kormány a lengyel bejelentésre hirtelen visszavonulót fújt. A Pentagon azzal érvelt, hogy fel akarják gyorsítani az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat, de ha a NATO területéről vadászgépeket küldenének egy háborús övezetbe, az komoly gondokat jelentene az egész szövetségre nézve, és nem akarnak közvetlen konfliktust Oroszországgal. John Kirby, a Pentagon szóvivője pedig már arról adott ki közleményt, hogy a lengyelek nem egyeztettek velük a bejelentés előtt. Szerinte az ukrán hadseregnek most leginkább páncéltörő és légelhárító fegyvereket kell adni. Az orosz légierőt pedig leginkább földről indítható rakétákkal lehet hatástalanítani, és szerinte egyébként is keveset nyernének a MIG-29-eset átadásával, mert nem sokban növelné az ukrán légierő erejét az oroszhoz képest. Viszont nagyban megnövelné a veszélyét, hogy a háború tovább eszkalálódna, mert hírszerzés szerint az oroszok kemény választ adnának rá.

Ugyanakkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda esti beszédében újra azt kérte, hogy zárják le az ukrán légteret és adjanak nekik vadászgépeket. Kamala Harris ezeket a kérdéseket tisztázza csütörtök reggel a lengyel vezetéssel. (CNN)