Megrendítette a világot a mariupoli gyerekkórház lebombázása

Szerdán délután elsöprő erejű orosz bombatámadás érte a Fekete-tenger partján lévő ukrán kikötőváros, Mariupol 2-es számú szülészeti klinikáját és a vele egybeépült gyerekkórházat. A támadásról több videó is megjelent az ukrán közösségi médiában, szemtanúk szerint vajúdó nők és gyerekek is a romok alá szorultak. Egyelőre nem tudni pontosan, hány halálos áldozata és sérültje van a támadásnak, de annyi biztos, hogy az épületek használhatatlanná váltak.

Fotó: Jevhen Maloletka/MTI/AP

Pavlo Kirilenko, a mariupoli terület kormányzója azt mondja, legalább 17-en megsérültek, és köztük valóban vannak vajúdó anyák is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szörnyűségnek nevezte a támadást, és a nyugati vezetők fejére olvasta, hogy cinkosok a terror figyelmen kívül hagyásában, és az, hogy még mindig nem vezetett be a NATO légtérzárat Ukrajna fölött a hasonló támadások megakadályozására, azt bizonyítja, hogy a nyugati vezetőkből kiveszik az emberség.

Fotó: Jevhen Maloletka/MTI/AP

Szerhij Orlov, Mariupol polgármestere a BBC-nek nyilatkozva azt mondta, nem is érti, hogy lehetséges gyerekkórházat bombázni, ahogy a kórházból a bombázás idején menekülők sem hitték, hogy ilyesmi megtörténhet.

Boris Johnson brit miniszterelnök azt írta a Twitteren, „kevés romlottabb dolog létezik a világon, mint a sebezhető és védtelen emberek megtámadása”, és hozzátette, hogy országa új módokat keres arra, hogyan védhetné meg Ukrajnát a hasonló támadásoktól, és vonhatná felelősségre Putyint szörnyű bűneiért.

Anthony Blinken amerikai külügyminiszter a nácik dél-angliai bombázásaihoz hasonlította az ukrán városokat ért orosz légicsapásokat.

Fotó: Jevhen Maloletka/MTI/AP

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szintén elítélte a bombázást, is kiemelte, hogy az egészségügyi intézmények ellen elkövetett bombatámadások egész régiókat fosztanak meg az egészségügyi ellátástól. A WHO eddig 18, ukrán egészségügyi intézményt ért támadásról tud.