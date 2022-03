Orbánék úgy kommunikálnak, mintha nem is Oroszország, hanem az ellenzék akarná ezt a háborút

Volt már itt többek között egy kvótanépszavazási kampány, egy terroristás álhírekkel végigtolt parlamenti választási kampány, és éppen folyik a hergelés a gyerekeinket fenyegető homoszexuális propagandával szemben is, de olyan ellentmondásos és hazug kampányt, mint amilyenbe most kezdett bele a kormányoldal, rég nem látott az ország.

Néhány hete még úgy tűnt, hogy a Fidesz kampánya arra az – amúgy kormányzati pénzből régóta tolt – üzenetre fog építeni, hogy Magyarország előre megy, nem hátra.

Fotó: Herczeg Márk

Csakhogy azóta Oroszország lerohanta Ukrajnát, folyamatosan előre megy, nem hátra, a Fidesznek pedig reagálnia kellett arra, hogy most 12 év Putyin-barátság szakad rá Orbánra.

Rövid kivárás után a köztévé, a fideszes megmondóemberek és a kormánypárti politikusok azt az utat választották, hogy az orosz agresszióról mint valami természeti katasztrófáról beszélnek, és Vlagyimir Putyin orosz diktátornak lehetőleg a nevét sem említik.

Az új üzenet pedig az, hogy Orbán egy tapasztalt, nyugodt vezető, aki mindent megtesz, hogy az országot ne rángathassák bele a háborúba, az ellenzék ellenben háborút akar, és katonákat küldene Ukrajnába.

Fotó: Urfi Péter

Az az Orbán a nyugodt erő, aki békeidőben is azzal zárta egy évértékelő beszédét, hogy: „Fújjátok meg a kürtöket, nyergeljetek, mert holnap reggel indulunk!”, és aki egy nemzeti ünnepen is azt kérte a híveitől, hogy: „Magyarok, magasba a zászlókat, menjetek és harcoljatok, fel a győzelemre!”

A február 27-i interjújában Orbán azt mondta: „Például az, amit a magyar baloldal kér, hogy küldjünk katonákat a háborús övezetbe, nélkülözi a stratégiai türelem és a stratégiai nyugalom erényét. Erre nincsen semmi szükség.” Azóta pedig a Facebook-oldalán sorban jelennek meg ilyen posztok:

A Lakmusz írt arról, hogy nem igaz, hogy az ellenzék háborút akar. Márki-Zay Péter azt mondta, hogy „a NATO közös döntését kell végrehajtsa Magyarország is. Tehát hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk.” Ehhez képest a köztévében ez megy:

Bende Balázs arról is beszél, hogy „szinte a teljes Nyugat” fegyvereket szállít Ukrajnába, és „szerintük ezzel az ukránok harcát segítik, pedig rövid, de hosszú távon még inkább csak rontanak a helyzeten”. „A magyar baloldal is folyamatosan a háború minél további elhúzódása mellett áll ki azzal, hogy fegyvereket küldenének Ukrajnába” – mondta.

A „békepárti” üzenet tehát az, hogy ha az ukránoknak nincs fegyverük, az oroszok gyorsabban végeznek az ország megszállásával.

Bencsik András szerint ez egyébként sem egy háború, hanem „kvázi szláv belügy, aminek az a lényege, hogy az orosz birodalom ki akart törni egy megalázott helyzetből, (…) úgy érezte, hogy ezt már nem tűrheti tovább, rendet akar csinálni ott a végeken, mert már nem tudja ezt elfogadni, nem tudja elviselni”. „Ki is kezdte a háborút, tulajdonképpen ki kezdte, és mikor kezdődött a háború?” – kérdezte.

De a Hír Tv és a Pesti Srácok is orosz propagandát gyárt.

Ukrajna budapesti nagykövete a békét sürgető magyarországi megjegyzésekre úgy reagált: „Ha önök tudják, hogyan lehet ezt [az agresszor és a háború megállítását] hatékonyabban csinálni – osszák meg velünk. Legyen világos, tétlenül várni, és ahogy elnökünk, Volodimir Zelenszkij fogalmazott, önként befeküdni a koporsóba, hogy a háború hamarabb véget érjen, nem szándékozunk. Ukrajna senkit nem támadott meg és senkit nem fenyegetett. Az orosz hadsereg tört be a mi országunkba. Mi pedig védekezni fogunk.”

A magyar kormány egyébként egyéb szankciók mellett – megkötésekkel ugyan, de – támogatta az Ukrajnát segítő, EU-s fegyverszállítási programot is, a fideszes Hollik István mégis bejelentette, hogy már a téma említése is ellentétes a magyar érdekekkel.

De közben a Külgazdasági és Külügyminisztérium azt sem árulja el, hogy Szijjártó Péter megpróbálta-e meggyőzni az őt Barátság-érdemrenddel kitüntető, személyes jóbarátját, Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, hogy állítsa le a háborút. Magyarország szczecini tiszteletbeli konzulja le is mondott, mert azt várta volna, hogy Orbán egyértelműen kiálljon Ukrajna mellett és Putyin inváziója ellen.

A Fidesz azzal is vádolja az ellenzéket, hogy a háborút kampánycélra használja, miközben a kormányoldal egy hét alatt negyedmilliárd forintot hirdetett el csak a Facebookon arra, hogy tudassa: Magyarországot belevinné abba a háborúba, amit mintha csak a védekező Ukrajna tudna leállítani. (Címlapkép: Kiss Bence/444)