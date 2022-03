Az elszálló energiaárak és a kormány lépései miatt leáll Bige László műtrágyagyára

A Nitrogénművek Zrt. átmenetileg leállítja ammóniatermelését, közölte a vállalat szerdán. A lépést azzal indokolták, hogy az ukrajnai háború rendkívüli helyzetet teremtett az európai és a magyar gazdaságban, a földgázárak több mint megduplázódtak és az energiaellátás biztonságának kockázata is felmerült. „A mezőgazdaság működésének piaci alapjait is beláthatatlan módon befolyásoló kormányzati döntések, például a gabona exportkorlátozás, tovább növelik működési kockázatainkat, így ammóniatermelésünket átmenetileg leállítottuk” - írta Bige László cége.

A kormány vasárnap jelentette be, hogy 2022. május 15-ig minden, Magyarország területéről külföldre kivinni kívánt búzát, rozst, árpát, zabot, kukoricát, szójababot és napraforgót a kivitelt tervező személynek vagy vállalkozásnak előzetesen be kell jelentenie a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih). Ha a bejelentett mezőgazdasági termény kivitele veszélyeztetné vagy kockáztatná a hazai ellátás biztonságát, az állam élhet elővásárlási vagy vételi jogával. Az exportkolátozást azzal indokolták, hogy a gabonapiaci árak és a takarmányárak radikálisan megemelkedtek a piacról kieső ukrán termények miatt.

Közölték, hogy a Nitrogénművek folyamatosan monitorozza a helyzetet és minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy újraindíthassa termelését és csökkentse a régió műtrágya importfüggőségét, de a magas energia-intenzivitású ammóniatermelés leállítása jelen piaci környezetben elkerülhetetlen volt.

Korábban a norvég Yara International ASA és az osztrák Borealis AG is visszafogta a műtrágyatermelését az elszálló energiaárak miatt, ami miatt tovább drágulhatnak az élelmiszerek. Múlt pénteken pedig az orosz kormány is bejelentette, hogy leállította a műtrágya exportját, egyben elismerték azt is, hogy a lépés komoly gondokat okozhat több ország mezőgazdaságában, sőt, van, ahol össze is omolhat az élelmiszertermelés. 2017-ben a világ káliumtermelésének 18 százaléka, a karbamid műtrágya termelés 15 százaléka és az ammónia piac 20 százaléka innen származott.