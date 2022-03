Kétségbeejtővé vált a helyzet Mariupolban

De annyira, hogy az már kezdi kikezdeni az ostromlott város lakóinak emberségét is. Szasa Volkov, a Nemzetközi Vörös Kereszt városban tartózkodó delegációjának szerdán este rögzített hangüzenete szerint már az is előfordult, hogy "az emberek egymásnak estek az ételért, elkezdték szétszedni mások autóját, hogy megszerezzék a benzinét".

Az oroszok március 9-én, szerdán a város gyerekkórházát is lebombázták. Fotó: EyePress via AFP

A tizedik napja ostromolt, folyamatosan bombázott városban már több mint egy hete nincs folyóvíz és áram, gáz és fűtés. Az orosz hadsereg eddig nemhogy a polgári lakosság evakuálását, de még a segélyszállítmányok városba juttatását is megakadályozta. "Sokan már a gyermekeiket se tudják etetni" - üzente Volkov, aki szerint a boltokat és a gyógyszertárakat már napokkal ezelőtt kifosztották, és a hideg miatt egyre több a beteg.

A szervezet Mariupoli irodájának óvóhelyét a kisgyermekeknek és anyjuknak tartják fenn, a felnőtt férfiakat és a 12 évesnél idősebb gyerekeket csak a felszínen tudják elhelyezni. "Még van pár napi élelmünk. Mi is kezdünk lebetegedni a nedvesség és a hideg miatt. Próbáltunk valamilyen higiéniai standardokat fenntartani, de ez nem mindig lehetséges" - mesélte. (Via The Guardian)