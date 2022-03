Feljelenti a Momentum Hernádit

„Sikerült úgy bejelenteni a kormány rémhírterjesztéssel kapcsolatos intézkedéseit, hogy néhány perccel később a Gulyás Gergely mellett álló Hernádi Zsolt MOL elnök-vezérigazgató egy három éve, Mexikóban készült képpel illusztrálta, hogy a “pánikkeltés” következtében Magyarországon többen is nejlonzacskókba tankolnak. Ahogy a koronavírus idején, a rémhírterjesztéssel kapcsolatos intézkedés nyilvánvalóan most is az igazságot feltáró újságírók, civilek, ellenzékiek ellen irányul. De azért reméljük, saját magukra is érvényesnek tekintik ezt a jogszabályt – ezért feljelentést teszünk Hernádi Zsolt ellen”- közölte a momentumos Tompos Márton Facebook-posztjában péntek délután. A MOL elnök-vezérigazgatója a csütörtöki Kormányinfón mutogatott nem magyar fotókat.