Mikolajiv kikötővárosának lakónegyedeit bombázták péntek este

Pénteken este nyolckor szólaltak meg a légvédelmi szirénák Mikolajivban, a durván félmilliós Fekete-tenger-közeli kikötővárosban, ahol a korábbi orosz támadások után pár napja relatív nyugalom honolt.

Vitalij Kim kormányzó szerint egy kávézót, egy lakóházat és egy nagy szupermarket parkolóját lérte találat a város különböző negyedeiben. Kim szerint az oroszok ezúttal szándékosan összevissza tüzeltek, hogy leplezzék a csapataik valós mozgását.



Mikolajiv Odesza és Herszon között nagyjából félúton fekszik egy folyótorkolatban, stratégiailag fontos helyen mivel a Krím felől érkező oroszok ezen keresztül tudnak eljutni keleti irányból Odeszáig, a legnagyobb ukrán kikötőig.

Heavy Russian shelling reported tonight in the city of Mykolaiv in southern Ukraine. pic.twitter.com/3l6sa2GJRl