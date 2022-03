Rejtélyes robbanás volt az éjjel Zágrábban

Csütörtök éjjel 11 körül kezdtek csörögni a telefonok a zágrábi rendőrkapitányságon, a város déli részén, a népszerű pihenőhely, a Jarun tó környékén élők jelentették, hogy nagy robbanás rázta meg a környéket. Beszámolóik szerint a robbanás előtt egy tárgyat láttak lezuhanni a levegőből, jelentette a Jutarnji List.

A kiérkező rendőrök a tó körüli zöldterületen három méter átmérőjű kráterre bukkantak, később pedig két ejtőernyőt, valamint egy repülő vagy drón, a The Drive szerint egy, az ukrajnai háborúban is bevetett Tu-141 Sztrizs felderítődrón roncsait találták. A rendőrök a szűk értelemben vett helyszínen túl a tágabb környéket is lezárták.

A Jutarnji beszámolója szerint sérültekről nem érkezett jelentés.

Értsüléseik szerint a rendőrség különleges egységei is kivonultak a helyszínre. A rendőrség felszólította a sajtót, hogy csak ellenőrzött híreket közöljenek a történtekről, a lakosságot pedig, hogy ne készítsen és osszon meg felvételeket a történtekről.

A Jutarnji hajnal óta tartó élő közvetítésében elhangzottak szerint roncsokat találtak a közeli kollégium - itt van a legnagyobb zágrábi kollégiumegyüttes, a több ezer diáknak otthont adó Stjepan Radić, népszerű nevén a Száva - területén is. Hivatalosan meg nem erősített, de állításuk szerint a helyszínen széles körben terjedő információjuk szerint a roncsokon "vörös csillag és cirill betűk" voltak. Polgári és katonai repülési forrásaik szerint egyikük sem "vesztett el" repülőt.

A Jutarnji értesülései szerint a helyszínen vegyi és sugárszennyezést is mértek, de nem találták nyomát, hogy bármilyen érték veszélyes mértékben növekedett volna.