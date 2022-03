Hatósági áras buherálás helyett béremeléssel és áfacsökkentéssel törné le az inflációt az ellenzék

"Ilyen az a helyzet, amikor egy őrült vezeti az országot, akinek fogalma sincs a piacgazdaságról" - reagált péntek reggel Youtube-csatornáján Márki-Zay Péter, az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje arra a jelenségre, hogy szerdán és csütörtökön az ország több benzinkútjánál is hosszú sorokat kellett kiállnia annak, aki szerette volna megtankolni az autóját. Szerinte az Orbán-kormány előbb a kiskereskedőket, majd a nagykereskedőket is veszteségbe sodorta, majd végül megérkezett oda, hogy egy kicsit az állam is segít, és 20 forinttal csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját.

Való igaz, hogy egyre jobban belebonyolódik az inflációba és az üzemanyagok hatósági árába az Orbán-kormány. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter éppen 4 hónapja, november 11-én jelentette be, hogy az infláció mérséklése érdekében november 15-től a 95-ös benzin és a gázolaj árát 480 forintos felső határral rögzítik. Azóta pedig újra és újra buherálni kell a rendszeren, február végén 480 forintban maximalizálták az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is. Mostanra pedig eljutottunk oda, hogy Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója szerint is logisztikai problémák vannak a benzinkutakon (kifogynak), a benzinhiány mérséklésére pedig a kormány kitiltotta a 7,5 tonna feletti hazai és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú teherautókat a normál töltőállomásokról, és piaci árat kell fizetniük. Ez a gázolaj esetén 717 forintot jelent.

Márki-Zay Péter a Youtube-csatornáján nem tért ki arra, hogy ő mit tenne most a februári adatok szerint 8,3 százalékos inflációval (15 éves rekord), ami miatt már rosszabbul élünk, és eltörölné-e a benzin hatósági árát vagy sem. Ugyanakkor tény, hogy az ellenzéki pártok és szakemberek legalább tavaly ősz óta folyamatosan követelték az üzemanyagok jövedéki adójának, és főleg a rárakódó 27 százalékos általános forgalmi adónak a mérséklését.

"Orbán gazdaságpolitikája csúfos kudarc, az üzemanyag ellátás akadozása is ezt mutatja" - ezzel a címmel tartott pénteken online sajtótájékoztatót Ilyés Márton (Momentum), az Egységben Magyarországért gazdaságpolitikusa. A címből kiindulva azt reméltem, hogy talán felvázolnak egy ellenzéki megoldást a problémára, ami az április 3-i választás után is vélhetően az egyik legnagyobb kihívása lesz a következő kormánynak. Ehelyett csak az hangzott el a mintegy 4 perces tájékoztatón, hogy az Orbán-kormány kapkod, az árbefagyasztás pedig hiányt okoz, ami veszélyezteti a tömegközlekedést is.

Az Egységben Magyarországért március 9-én bemutatott végleges programjából kirajzolódik, hogy mit kezdene a gazdasággal Márki-Zay Péter kormányra kerülve, de azért ellentmondások is szerepelnek benne. Az utóbbi hónapokban számos gazdasági elemző elmondta, hogy jelenleg az infláció és a béremelkedés egymást hajtják. Ez az ár-bér spirál korszaka, amelyből nagyon nehéz kitörni. A mostani magas inflációhoz például jelentősen hozzájárult, hogy az Orbán-kormány bruttó 200 ezer forintra emelte a minimálbért, holott a gyenge magyar termelékenység miatt számos szakértő előre szólt, hogy nem lehet ilyen gyorsan emelni a legkisebb bért. Ugyanakkor a nettó átlagkereset 291 800 forintot ért el 2021-ben, ez 8,7 százalékos emelkedés 2020-hoz képest, de ez gyakorlatilag alig látszik az infláció miatt.

Nos, az Egységben Magyarországért programjában inkább a béremelés a hangsúlyos, nem az infláció elleni harc. A pedagógusok bérét 4 év alatt legalább 50 százalékkal emelnék, az egészségügyi ágazat dolgozóinak bérét is átlagon felül emelnék, a szociális dolgozóknak is egyszeri, jelentős béremelést ígérnek, az egész közszférában béremelési programot indítanának, a minimálbér esetében pedig az EU által kialakított, közös európai szabályozás felé mozdulnának el. Eleve adómentessé tennék a minimálbért, hogy több jövedelem maradjon az embereknél. Az nincsen számszerűsítve, hogy ezt miből finanszíroznák és milyen inflációs következményei lennének.

Eleve az infláció szó csak háromszor szerepel a 72 oldalas anyagban. "Az új kormány kiemelt célja a felgyorsult infláció csillapítása. Ehhez azonban nem a tüneteket, hanem az okokat kell kezelni, többek között a felelős költségvetési politikán keresztül" - olvasható a dokumentumban. Egyéb részletek nem derülnek ki, igaz, az alapvető élelmiszerek áfáját csökkentenék, ami mérsékelhetné a drágulást. Tehát nem hatósági árral, hanem áfacsökkentéssel harcolnának a megfizethetetlen bolti árak ellen.