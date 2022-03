Jakab Péter: „A dalommal együtt a Fidesznek is vége”

Miként az pénteken kiderült, Jakab Péter rockénekesi karrier építésébe kezdett. Az előzetes zenei aláfestése alapján ugyan arra is lehetett számítani, hogy a Jobbik elnöke radikális – akár szélsőbaloldali! – fordulatot vesz, ám az új slágerben nyoma sincs a Rage Against The Machine-féle hagyománynak, sokkal inkább a magyar dallamos rock szellemisége mutatkozik meg benne. Legalábbis zeneileg: a férfiasan síró szólógitárra és a varacskos riffekre bazírozva.

Szövegileg ugyanakkor Jakab Péter mégis dühösnek mutatkozik, elege van egy csomó mindenből – így például Kövér László bajuszából is –, ám a nép és a nemzet megmondta, hogy össze kell fogni, és ez nemcsak, hogy jó, hanem a győzelmet is elhozza a küszöbön álló választásokon. A záró párhuzam a dal és a Fidesz között pedig egyenesen bravúros. Íme: