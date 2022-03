A háború, amit huszonévesek dokumentálnak TikTokon

Február 24-én, miután Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, az országban élő influenszerek felületein az addig megszokott táncos, éneklős és boldog tartalmakat felváltották a rakétázásokról, lakóházak mellett guruló tankokról, lerombolt városokról és óvóhelyen összegyűlt emberekről készült felvételek.

Az ukrán influenszerek hirtelen egy teljesen váratlan helyzetben találták magukat, így a Reutersnek nyilatkozó Alina Volik is, aki február 19-én még Egyiptomból posztolt, a február 26-án közzétett összeállításában pedig már egy bunkerben szelfizett, megmutatta az elsősegély-felszereléssel teli hátizsákját és azt, hogy miként zárták le az ablakokat, hogy egy esetleges robbanáskor ne legyen minden tele üvegszilánkokkal. Volik videójához akkor azt írta, „és ez semmi ahhoz képest, hogy mások min mennek keresztül az ország más részein és városaiban”.

Ebben a helyzetben annyira fontos lett a TikTok, hogy a Reuters szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is úgy fogalmazott egyik beszédében, hogy a TikTokerek egy olyan csoport, amely segíthet a háború befejezésében. Volik a Reutersnek azt mondta, szeretne fellépni az orosz hírekben megjelenő félretájékoztatás ellen, miszerint az, ami történik, nem háború, hanem „hadművelet”. Ahogy ő is, úgy sok más ukrán influenszer is azt mondta, azért oszt meg most hasonló videókat TikTokon vagy Instagramon, hogy követőik „lássák az igazságot”.

Ezt szeretné a húszéves Valerija Sasenok is, aki szintén lerombolt házakról, élelmiszerboltok üres polcairól és arról oszt meg felvételeket, milyen most az élet Ukrajnában, egy bunkerben. Sasenok közösségi médiásként dolgozott, éttermeknek és szállodáknak gyártott fotós és videós tartalmakat.

„Nem hittem, hogy a háború valóban megtörténhet. Azt hittem, hogy ez csak valami vicc” – mondta a Toronto Starnak. Miután az első rakéták becsapódtak, a húszéves lány és családja egy föld alatti, az apja irodájához tartozó, ablaktalan bunkerbe menekült Csernyihivben.

Most a TikTokra posztol videókat arról, hogy milyen az élet ezen az óvóhelyen, ahol apjával, anyjával és kutyájukkal, illetve egy másik családdal élnek együtt, akiknek elpusztult az otthona. A helyzet lehetetlen abszurditását tökéletesen bemutató videóját már több mint húszmillióan látták.

Arról, hogy meg tudta őrizni humorérzékét, a Toronto Starnak azt mondta, most ez tartja benne az erőt. Szerinte most a humor „egy módja annak, hogy megmutassuk, erősek vagyunk. Hogy ennek vége lehet. Hogy Ukrajna túl fogja élni.” Hetente egyszer-kétszer, amikor úgy érzi, hogy biztonságos, elhagyja a bunkert, hogy megörökítse a pusztítást, illetve hogy ruhákat szedjen össze közeli otthonukból, amit még nem bombáztak porig úgy, mint a barátai otthonát.

„Minden nap abban a reményben élek, hogy holnap véget ér a háború, de minden csak egyre rosszabb lesz. Látom, hogyan pusztították el a városomat, hogy az orosz csapatok hogyan ölték meg az ukrán civileket. Olyan, mint amikor a második világháborúban a fasiszták zsidókat gyilkoltak. Mintha zsidó lennék, aki a fasiszták elől bujkál, pedig ukrán vagyok, aki az oroszok elől bujkál egy bunkerben. A legfontosabb számomra a szabadság, de sajnos egy olyan ember áldozata kell, hogy legyek, aki gyerekkorában játszott eleget játéktankokkal” – írta alábbi videójához.

Egy lerombolt épületről készített fotója mellett pedig úgy fogalmazott: „A városomban minden épület, utca és sarok emlékeztet a naiv, iskolás időkre. Most pedig tankokat látok, szirénát és lövéseket hallok, négy nap alatt pedig ez is hétköznapi lett számomra.”

Propaganda/hamis információk/valóság

Az ukrán influenszerek TikTokja most szinte kizárólag lerombolt épületekről és rakétázásokról készített montázsokkal van tele. Az elmúlt napokban ilyen felvételeket osztott meg a kétmilliós követőtáborral rendelkező Zaluznik is, aki egyik ilyen bejegyzése mellé azt írta: „Oroszok, nyissátok ki a szemeteket! Tényleg azt hiszitek, minden ország elbaszott és hazudik, de ti az igazat mondjátok?”

Ezt követő videójában pedig már egy óvóhelyre menekülő nőt lehet látni, ölében egy síró gyerekkel. Az nem derült ki, hogy mi a videó pontos eredete, de Zaluznik a felvétel mellett azt írta: „Ez a mi valóságunk most, a gyerekeink minden nap félelemben élnek!”

Mindeközben az alábbi videós összeállítás szerint az orosz influenszerek TikTokon védték a kialakult helyzetet, azzal, hogy mindannyian szó szerint ugyanazt a propagandisztikus beszédet mondták el.

A kínai tulajdonú TikTok március 6-án adott ki közleményt arról, hogy miután nem tudnak mit kezdeni azzal az új orosz törvénnyel, amely rendkívül súlyosan bünteti az állami propagandától eltérő információk terjesztését, úgy döntöttek, hogy a továbbiakban nem engedik orosz felhasználóiknak az új tartalmak feltöltését.

A netes félretájékoztatással foglalkozó szakemberek a Reuters szerint arra figyelmeztettek, hogy a háborúval kapcsolatos hamis információk időközben keveredtek a hiteles információkkal, és elterjedtek a TikTokon, illetve más közösségi oldalakon is. Ennek az lett az eredménye, hogy többen katonai szimulátoros videójátékból vagy a korábban a Gázai övezetben történt rakétázásokról készült felvételeket osztottak meg úgy a közösségi oldalakon, mintha azok Ukrajna orosz inváziója alatt történtek volna.

A TikTok ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, most tényellenőrző szervezetekkel dolgoznak együtt, és eltávolítják „az erőszakos tartalmakat, beleértve a káros félretájékoztatást és az erőszak népszerűsítését”.

„Néhányan azonban a hivatásos újságírókban sem bíznak, az ellenőrzött forrásokban sem” – ezt már a húszéves, szintén ukrán Marta Vasjuta mondta, aki a háború kitörésekor épp Angliában volt a barátainál. A BBC-nek arról beszélt, a háború kitörésének napján elkezdte végigpörgetni Telegramon az ukrán csatornákat, ahova tömegével töltöttek fel videókat, ezeket pedig sorra letöltötte. Elmondása szerint megpróbálta ellenőrizni ezek eredetét, először legalább azzal, hogy végigolvasta a kommenteket, ahol azt látta, hogy az emberek soora írják, hogy „ez igaz, ez történik most”. Végül sorra posztolta ki TikTokjára az onnan lementett videókat.

„Másnap reggel, amikor felébredtem, megnéztem a TikTokomat, a videók már kilencmillió megtekintésnél jártak” – mondta Marta, aki elismerte, hogy nehéz ellenőrizni a neten szembejövő tartalmak eredetét, mert ha egy videó Ukrajnából is származik, és a rajta szereplő emberek ukránul is beszélnek, a videók származhatnak akár 2014-ből is. Ennek ellenére úgy véli, fontos, amit csinál, mert egyesek a hagyományos híroldalak helyett inkább a közösségi médiából tájékozódnak.

Szerinte amiatt, mert egy átlagos, fiatal ukrán nő, jobban megbíznak benne és videóiban, most pedig, hogy ott ragadt az Egyesült Királyságban, csak a videók terjesztésével tud segíteni, hogy mindenki lássa, mi történik Ukrajnában.