Legalább kilenc ember meghalt a lengyel határ közelében lévő katonai bázis elleni támadásban

Külföldi kiképzőtisztek is dolgoztak azon a katonai bázison, amit vasárnap kora reggel kezdtek el támadni az oroszok, közölték az ukránok délelőtt, de azt egyelőre nem tudni, hogy a támadás pillanatában ott voltak-e. Helyi tisztviselők szerint az oroszok nyolc rakétát lőttek ki a Nemzetközi Békefenntartó és Biztonsági Központ (ICPS) támaszpontjára, ami mindössze 25 kilométernyire fekszik a lengyel határtól.

Az első hírek szerint a támadásnak kilenc áldozata és több tucat sérültje lehet.

A bázis a lengyel határ mellett, Lviv közelében fekszik, ez volt az első eset, hogy Ukrajnának ennyire nyugati részén támadtak az oroszok. Az ország külügyminisztere terrortámadásnak nevezte a történteket:

A New York Times szerint elképzelhető, hogy az orosz támadás már annak következménye volt, hogy korábban megfenyegették a nyugati országokat, hogy az ukránoknak szánt fegyverszállítmányok szerintük legitim célpontnak számítanak.

Az ICPS bázis kiképzőközpontként működött, ahol nyugati katonák is rendre állomásoztak. Korábban a NATO tisztjei is segítették itt az ukrán katonák kiképzését, és amerikai, brit, kanadai, lengyel és balti államok katonái is megfordultak a bázison. Arról egyelőre semmit nem tudni, hogy most voltak-e külföldi katonák a bázison.

(Guardian, BBC, New York Times)