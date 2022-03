Megint szó van róla, hogy Putyin és Zelenszkij hamarosan tárgyalóasztalhoz ülhet

Zelenszkij és Putyin, Angela Merkel oldalán 2019 decemberében Fotó: CHARLES PLATIAU/AFP

Miközben az orosz hadsereg továbbra is embertelen pusztítást végez, Ukrajna pedig háborús bűnökkel vádolja őket, és megadásról hallani sem akar, a háttérben folynak egyeztetések, és ma mindkét fél békülékenyebb hangot ütött meg. Az orosz-ukrán tárgyalásoknak eddig három fordulóját tartották meg Fehéroroszországban, és online továbbra is kapcsolatban állnak egymással, holnapra is ki van tűzve egy megbeszélés.

Ultimátum helyett dialógus

Leonyid Szluckij, az orosz delegáció tagja, az alsóház külügyi bizottságának alelnöke az RT televíziónak azt mondta, hogy a tárgyalási folyamatban előrelépés történt, amely a személyes várakozása szerint „az elkövetkező napokban a két delegáció egységes álláspontjává, aláírandó dokumentumokká változhat”. Szluckij szerint a dokumentumok aláírása nagyon fontos lenne a feszültség csökkentése érdekében és emberéleteket mentene meg - írja az MTI.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója azt mondta, hogy „Oroszország mostanra sokkal pontosabban látja a körülötte lévő világot. Sokkal érzékenyebb Ukrajna álláspontja iránt”. Úgy fogalmazott, hogy a javaslataik nagyon kemények, de ott vannak az asztalon. Ezekbe beletartozik a csapatok kivonása és a tűzszünet is. „Alapvetésünk, hogy ezektől nem tágítunk. Oroszország végre megértette ezt. Oroszország elkezdett konstruktívan beszélni” - idézi a BBC összefoglalója.

Wendy Sherman amerikai külügyminiszterhelyettes is úgy nyilatkozott, hogy Oroszország a valós tárgyalási szándék jeleit mutatja. Azt ugyanakkor egyik fél sem osztja meg, pontosan mik is ezek a jelek, figyelmeztet a BBC, és vannak pesszimistább hangok is: Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter szerint például a háború hosszú lesz, és a legrosszabb még hátra van.

A nagy találkozás

Moszkva sosem utasította el Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának lehetőségét, ám előre szeretné tudni, hogy mi szerepel majd a napirendjén, és hogy milyen eredmény várható tőle - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfax hírügynökségnek nyilatkozva. „Többször elmondtuk, hogy senki sem zárta ki a Vlagyimir Putyin és a Zelenszkij elnök közötti találkozó lehetőségét. De meg kell értenünk, hogy mi legyen ennek a találkozónak az eredménye, és hogy mit fognak megvitatni rajta.” Az MTI szerint Peszkov azt mondta, hogy ennek érdekében dolgoznak a küldöttségek, de még korai lenne az eredményekről beszélni.

Zelenszkij már idézett tanácsadója vasárnap úgy vélekedett, hogy a két elnök találkozója, ha nem is két-három nap múlva, de már a belátható jövőben megtörténhet, és Kijev mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb tető alá hozzák. Arról is szólt, hogy keresik a megfelelő tárgyalási helyszínt. Korábban Zelenszkij Jeruzsálemet említette ebben a lehetséges minőségben.