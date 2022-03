101 éves korában elhunyt Leon Schwarzbaum, auschwitzi túlélő

Elhunyt Leon Schwarzbaum, 101 éves holokauszt túlélő hétfő hajnalban, a Berlin melletti Potsdamban, írja honlapján a Nemzetközi Auschwitz Bizottság. A halál okát nem közölték.

"Sajnálattal, tisztelettel és hálával búcsúznak a holokauszt túlélői szerte a világon barátjuktól, társuktól Leon Schwarzbaumtól, aki élete utolsó éveiben a soá egyik legfontosabb kortárs tanúja volt." - mondta a bizottság.

Az 1920-ben Németországban lengyel-zsidó családba született Schwarzbaum a lengyelországi Bedzinben nőtt fel, ahonnan őt és családját 1943-ban Auschwitzba deportálták. A haláltábort családjából egyedül ő élte túl.

"Utolsó éveiben Leon Schwarzbaumot hajtotta valami, hogy emlékezzen Auschwitzban meggyilkolt szüleire és a holokauszt összes többi áldozatára. A nevükben beszélt." - mondta Christoph Heubner, a Nemzetközi Auschwitz Bizottság ügyvezető alelnöke.

A háború utáni években Berlinben élt, ahol mű- és régiségkereskedőként dolgozott. A német közönség számára Hans Erich Viet "The Last of the Jolly Boys" című filmben vált ismertté. Még 90 évesen is gyakran szerepelt a német televízióban, hogy újra, meg újra beszámoljon szenvedéseiről, és emlékeztesse az embereket Auschwitz szörnyűségeire. (AP)

"Amit bizonyosan tudunk a 21. századról, és ez egyik legfontosabb jellemzője, hogy ez az a század, amikor meg fognak halni a holokauszt túlélői. Mindenki." (EP)