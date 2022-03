A CÖF elnöke szerint „a baloldal háborút indított Magyarország Kormánya ellen”

„Itt nemcsak az orosz–ukrán háborúról beszélünk, hanem arról van szó, hogy a baloldal háborút indított Magyarország Kormánya ellen, háborút indított a nemzetvédők és a kereszténység ellen is” – ezt Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) elnöke mondta a Magyar Nemzet szerint az Origónak. Szerinte „ezt sürgősen be kellene fejezni, és egy nemzeti minimumot ki kellene építeni az együttműködés érdekében”.

Arról is beszélt, hogy szerinte „ezzel a baloldallal nem lehet együttműködni, mert kimutatta a foga fehérjét”. A CÖF elnöke szerint „a budapestiek megunták már a Karácsony Gergely-féle városvezetést, amely becsapta őket a pártjaival együtt, és amelyek a saját ideológiájukat is feladják azért, hogy Gyurcsány Ferenc hátrahagyott morzsáit is fel tudják szedni az asztalról”.