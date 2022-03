A járvány kezdete óta most robbant be leginkább a vírus Kínában, teljesen lezárják a 17,5 milliós Sencsent

Jelentős városokat, többek között a technológiai központként ismert Sencsent is lezárták a kínai hatóságok a koronavírus új hulláma miatt, írja a Financial Times. Ez eddig a legkomolyabb felfutása a koronavírusnak az országban a járvány kezdete óta.

Tömegesen elvégzett gyorstesztek Sencsenben, március 14-én Fotó: STR/AFP

A hatóságok teljesen lezárták a 17,5 millió lakosú várost, ami számos technagyvállalat fontos üzemének ad helyet. Többek között leállt a termelés az Apple beszállító Foxconn üzemeiben is. A beszámolók szerint minden üzemnek le kellett állnia, leállt a tömegközlekedés és bezártak az üzletek is. Kínában több mint 5000 új esetet regisztráltak a hétvégén, ami ott kirívóan magasnak számít. Sok új esetet jelentettek Csilin tartományból, illetve Sanghajból is, ahol negyedeket zártak le.

Csilin tartományban új kórházat kezdtek felhúzni, 16 ezer férőhellyel, hogy a fertőzötteket és közeli hozzátartozóikat elkülöníthessék.

A sencseni lezárások a tervek szerint hat napig tarthatnak, és fennakadást okozhatnak majd a globális ellátási láncok működésében is. Több mint 30 tajvani techvállalat is közölte, hogy felfüggesztették a munkát üzemeikben.

Nem meglepő módon a kínai tőzsde is negatívan reagált a hírre, nagyot estek a technológiai indexek.

A Foxconn két sencseni üzemében is leállt a munka, melyekben elvileg az iPhone 13-as modelljeit szerelik össze. Az itt dolgozók a Financial Times által látott feljegyzés szerint nem hagyhatják el a hatalmas ipari park területét, melyen belül található a szállásuk is.