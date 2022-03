Az IMF szerint akár 35 százalékkal is zsugorodhat idén az ukrán gazdaság

Ukrajna háború sújtotta gazdasága idén akár 35%-kal is zsugorodhat, ha az orosz invázió elhúzódó konfliktussá válik - figyelmeztetett a Nemzetközi Valutaalap (IMF). Előzetes értékelésükben hozzátették, hogy az emberéletek elvesztése, a kritikus infrastruktúrában keletkező károk, a kereskedelem fennakadása és az emberek elmenekülése miatt a GDP minimum 10 százalékkal csökkenhet 2021-hez képest.

Az orosz invázió ellen tüntető hamburgi férfi, 2022 februárjában Fotó: JONAS WALZBERG/dpa Picture-Alliance via AFP

Ugyanakkor a közelmúlt háborús tapasztalatai, például Irak vagy Szíria esete arra is figyelmeztet minket, hogy ez a hatás még sokkal súlyosabb is lehet. Az IMF emellett figyelmeztetett arra is, hogy a háború súlyos károkat okozhat a globális gazdaságnak is, ahogy ezt már részben látni is az energiaárak további emelkedése révén.

A Guardian cikke hozzáteszi, hogy az IMF múlt héten egy 1,4 milliárd dolláros vészhelyzeti támogatást ítélt oda Ukrajnának, ahol a bankok több mint fele bezárt már, és ahol a nemzeti bank számára komoly nehézséget jelent, hogy készpénzzel lássa el a fiókokat, illetve az ATM-eket.

Az IMF jelentése hangsúlyozza, hogy a geopolitikai feszültségek már korábban is korlátozták Ukrajna hozzáférési lehetőségét a nemzetközi piacokhoz, de a helyzet eszkalálódása és az oroszok által indított háború drámaian megváltoztatta az ukrán gazdaság kilátásait. A humanitárius válság mellett mély recesszióra és jelentős újraépítési költségekre lehet számítani. Hozzátették, hogy mivel a háború továbbra is tart, a helyzet továbbra is rendkívül változékony, és minden előrejelzés ebben a szakaszban nagyon bizonytalan.

Az IMF eredetileg az idei évre 3,5 százalékos GDP-növekedést prognosztizált az országban, ehhez képest a 10 százalékos csökkenés is csak akkor képzelhető el, ha a harcoknak hamar vége lesz, és a nemzetközi közösség jelentős anyagi támogatást nyújt az országnak.

Ugyanakkor a konfliktus jelenlegi intenzitása jelentős károkat okoz az ukrán termelési kapacitásokban, és ez gyorsan rontja a kilátásokat. A fizikai tőkeállomány egyre nagyobb mértékű pusztulása, és a tömeges migráció lényegesen erőteljesebb zsugorodását, a kereskedelmi forgalom összeomlását, az adóbeszedési kapacitás további csökkenését, valamint a költségvetési és külső pozíció nagyobb mértékű romlását eredményezheti, írják az IMF elemzésében. A szíriai, jemeni, libanoni és iraki adatok alapján így a tényleges éves GDP-zsugorodás akár 25-35 százalék között is alakulhat.

2014-ben, a Krím orosz elfoglalásakor az ukrán gazdaság 6,6 százalékkal, míg a rákövetkező évben 10 százalékkal csökkent.

Az IMF előrejelzése szerint amúgy Oroszország is mély recesszióba fog kerülni. Részletes becsléssel a visszaesés mértékéről a következő hónapban fognak előállni.

De Putyin háborúját világszerte meg lehet majd érezni: az IMF szerint az orosz agresszió többek között az élelmiszer-biztonság gyengüléséhez, az energia és számos árucikk árának emelkedéséhez, nagyobb inflációs nyomáshoz, a termelési láncok fennakadásához, növekvő menekültügyi kiadásokhoz és növekvő szegénységhez vezethet.