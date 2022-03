Közel 20 év után először nőtt az eladott zenei CD-k száma az Egyesült Államokban

Az amerikai kiadókat összefogó zeneipari szövetség, a Recording Industry Association of America (RIAA) friss kimutatása szerint 2021-ben nőtt az eladott CD-k száma: míg 2020-ban 31,6 millió CD-formátumú albumot adtak el az országban, addig 2021-ben 46,6 milliót. Nagyon nőttek a bevételek is, 483 millió dollárról 584 millióra. A Verge cikke hozzáteszi, hogy hasonló adatokról számolt be nemrég a zenepiaci adatok összesítő MRC Data kimutatása is. Ezzel egy 17 év után nőtt először az előző évi forgalomhoz képest az eladott CD-k száma.

Fotó: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

A CD-k forgalma persze ezzel a felfutással együtt is rettentően messze van a kétezres évek elején tapasztalt csúcshoz, amikor csak az Egyesült Államokban közel egymilliárd lemezt szállítottak ebben a formátumban, de ezzel együtt is látványos változásról van szó. Elemzések szerint a vinyl szárnyalása vihette magával a CD-t is: a bakelitek, meg úgy általában a fizikai tárgyként létező lemezek visszatérést világszerte megfigyelték már, itthon is egyre népszerűbbek a bakeliten, illetve kazettákon megjelenő albumok. A bakelit az Egyesült Államokban is megállíthatatlannak tűnik, másfél évtizede fut fel ismét a piac, és tavaly már 39,7 millió lemez kelt el az Egyesült Államokban, egymilliárd dolláros bevételt összehozva.

Persze azért a zenefogyasztásban még mindig messze a stream a leginkább meghatározó: a RIAA által összesített adatok alapján az összes iparági bevétel 57,2 százaléka az előfizetéses streamszolgáltatokhoz került, ez csak az amerikai piacon 8,6 milliárd dollárt jelentett, míg az ingyenes, hirdetéses modellben működő oldalak 1,8 milliárd dollárt termeltek. Ehhez képest a vinyl és CD piac együtt a forgalom 11 százalékát jelentette csak.

A Verge felveti azt a kérdést is, hogy vajon a CD-k felfutása folytatódni fog-e a járvány, és így a korlátozások vége után: a formátum ugyanis alkalmas az otthoni zenehallgatásra, de azt kicsit nehéz elképzelni, hogy visszatérjenek a hordozható CD-lejátszók. És míg a bakelitlemezek esetében a rajongók mindig érvelhetnek a jobb hangminőséggel, a CD-ken hasonló minőségű digitális zene érhető el, mint az Apple vagy az Amazon veszteségmentes zenei szolgáltatásainál.