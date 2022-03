Navalnij sajtótitkára: Megdöbbentem, mekkora a hasonlóság Magyarországgal

Kira Jarmis a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij sajtótitkára.

Az elmúlt években folyamatosan rendőri zaklatás alatt állt, utoljára hét hónapot töltött házi őrizetben.

A tapasztalatai alaján írt fikciós regénye, a Zárka – Hihetetlen történetek a hármas számú cellában magyar kiadásának bemutatójára érkezett Budapestre, és épp itt tartózkodása alatt adtak ki ellene körözést Oroszországban.

Jarmist az emigrációja okai mellett elsősorban a háborúról, Putyinról és az orosz közvéleményről kérdeztük.

Mesélne az orosz hatóságokkal kapcsolatos személyes tapasztalatairól, melyek könyvének alaptémáját adják?

Régre nyúlik vissza a kapcsolatom a hatóságokkal. Amikor a jelenlegi munkahelyemre próbáltam jelentkezni, az állásinterjún megkérdezték tőlem, hogy mit szólnék, ha a rendőrség razziázna nálam. Ez nyolc évvel ezelőtt volt, és akkor valójában nem is sejtettem, hogy ez egyszer tényleg megtörténik. Azt feleltem, hogy nagyon büszke lennék magamra, mert ez azt jelentené, hogy jól végzem a munkám. Nagyjából egy évre rá volt az első kihallgatásom, amire alaposan felkészültem, bár nem mondanám, hogy nem féltem. Aztán kiderült, hogy ez az egész valójában mennyire unalmas. Pár évvel később megtörtént az első razzia az irodánkban, később megvolt az első őrizetbe vételem, aztán a második, később razziáztak is az otthonomban, majd házi őrizetbe vettek, és most elítélt bűnöző vagyok, akit Oroszországban börtön fenyeget. Tehát ez az egész fokozatosan épült fel. Az életem csak tükörképe annak, ami egész Oroszországban történik. Nyolc évvel ezelőtt minden sokkal egyszerűbb volt, sőt sokkal szabadabb is. A szabadság köre napról napra szűkül. Éppen ma jelentették be az orosz hatóságok, hogy szélsőségesnek találták a Meta céget (az interjú március 11-én készült), ezért betiltják, így a Facebookot, az Instagramot és a WhatsAppot is. Nem én találtam ki, valószínűleg hamarosan angolul is olvasni lehet majd róla, mert ez éppen most történik, ahogy beszélünk. Még nem blokkolták, de már mondták, hogy megteszik.

Emiatt a „szűkülés” miatt hagyta el Oroszországot?

Hét hónap házi őrizet után hagytam el a hazámat. Rájöttem, mennyire elszakadtam a munkámtól. Nem használhattam az internetet, nem telefonálhattam, a postát sem használhattam, sőt még a szemetet sem vihettem le az utcára. Senki nem találkozhatott velem, kivéve az ügyvédemet, a nyomozókat, és a közeli hozzátartozóimat, de ők egy másik városban élnek, így egyszerűen nem tudtak meglátogatni.

A jelenlegi helyzetet tekintve hogyan látja, visszatérne Oroszországba, miközben a jelenlegi politikai vezetés van hatalmon?

Február 24-e után, amikor Putyin elkezdte Ukrajna megszállását, felhagytam a jóslatokkal, mert haszontalanok. Sosem hittem volna, hogy Putyin ilyet tesz. Most már szinte bármit el tudok képzelni, akár azt is, hogy talán hetek kérdése és Putyin eltűnhet a hatalomból. Valaki más venné át a helyét, minden megváltozna, és én is hazatérhetnék. Az is lehet persze, hogy mindez sok évbe és hosszú küzdelembe telne, de végül mindenképp hazamennék, ebben teljesen biztos vagyok. Tehát ez csak idő és erőfeszítés kérdése. Mert Putyint meg kell állítani. Ő már nemcsak Oroszország problémája, hanem az egész világé.

Fotó: Halász Júlia

Mit gondol Magyarország szerepéről? Orbán és Putyin kapcsolatáról? Gondolom hallott már arról, hogy a magyar közmédia hogyan tálalja Putyin háborúját.



Természetesen (nevet). Nos, ma többet megtudtam Magyarországról, és rájöttem, mennyire hasonlít Oroszországhoz a korrupció tekintetében. Itt is jelen van például a rokonok, barátok favorizálása: ha valaki a kormány barátja, akkor bármilyen területen előnyben részesülhet. Megdöbbentem, mekkora a hasonlóság Oroszországgal. A magyarok tekintsenek Oroszországra figyelmeztetésként. Ne kövessék el ugyanazokat a hibákat. Putyin gonosz, és a magyaroknak mindent meg kell tenniük, nehogy hasonló helyzetbe kerüljenek. Nagyon fontos a nyilvánosság és a korrupció elleni küzdelem, mert a korrupció kulcsprobléma.

Mit gondol, őrült Putyin, vagy még mindig racionálisan viselkedik? És ha racionálisan viselkedik, mi lehet a magyarázata az ukrán háborúnak?

Nem, nem hiszem, hogy racionálisan cselekszik, abban legalábbis biztos vagyok, hogy téves feltételezések alapján hozza meg a döntéseit. Nem használ sem internetet, sem mobiltelefont. Elszigetelődött, fél a közeli barátaitól is és fél az árulástól, ami egyszer minden autoriter vezető problémája lesz. Így megfosztja magát az információktól, és csak a szövetségesein keresztül jut hírekhez. Ezért egy hamis kép van a fejében. Ezért kaphatott olyan jelentéseket, hogy Ukrajnát neonácik kormányozzák, és szívesen fogadnák az orosz hadsereget, hogy megszabadítsák őket ezektől a rosszfiúktól. Szerintem Putyin arról álmodik, hogy az orosz birodalom vagy az orosz világ helyreállításának a vezére lehessen. Másrészt Putyin nem akar Oroszország valódi problémáival foglalkozni, a szegénységgel, a sajtószabadsággal, a korrupcióval, mert a rendszernek ő a megteremtője. Erről szeretné elterelni az emberek figyelmét valami szép győzelemmel, mint például Ukrajna “felszabadítása”. Nem várhatunk tőle semmi jót, ezért határozottan nincs értelme tárgyalni vele. Csak a hatalom nyelvét érti. Például azt, ha lefoglalják a közeli barátainak a vagyonát.

Mit fognak tenni az oligarchái és a belső köréhez tartozók? Elmondják neki, hogy eddig hazudtak?

Nem hinném, mivel félnek tőle: eddig is félelemből hazudtak és adtak neki hamis információkat. Biztos vagyok benne, hogy még mindig hazudnak, és hatalmas káosz van a Kremlben, mert senki sem tudja, hogyan közölje Putyinnal, hogy a hadseregét legyőzik, a helyzet szörnyű, és napról napra romlik. Azt hiszem, Putyin még mindig nem érti, hogy mi történik, és senki nem meri elmondani neki az igazságot. Egy napon talán akad valaki, aki úgy dönt, hogy elmondja neki, amikor már túl nehéz lenne elfedni az igazságot. Putyin akkor majd megtudja, és valószínűleg megpróbál bűnbakot találni a magas rangú tisztségviselők közt. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy az emberek ezt el is hinnék neki, mert teljesen világos, hogy ő adja a parancsokat, és szerintem még egy apró szibériai faluban élő idős bácsi is megértené, hogy a háborút Putyin rendelte el, és ő a hibás, nem valami névtelen tisztviselő.

Miért nem eredményesebb Putyin hadserege?



Ez is a korrupcióra vezethető vissza. A korrupció mindent áthat. Nem csak az oktatási vagy az egészségügyi rendszert, hanem a hadsereget is. Ha az egész hatalmadat a korrupcióra építed, akkor mindened korrupt lesz. Láttam egy videót ukrán katonákról, akik kicsomagolnak néhány orosz ellátmánycsomagot, amit az orosz katonáktól zsákmányoltak.Az élelmiszereken 2015-ös lejárati dátum volt.

Tudhatott erről Putyin?

Valószínűleg nem realizálta a lopás mértékét. Biztos tudta, hogy valamennyi hiányzik, de azt nem, hogy az egész. Amikor erre rájön, azt mondja majd, hogy a védelmi miniszter korrupt, és ezért korrupt az oroszok bátor hadserege is. De igazából minden korrupt és ezért Putyin a felelős.

Mint aki hivatásszerűen foglalkozott az oroszországi sajtóval, ön szerint meddig titkolható el a nagy nyilvánosság elől Oroszországban a háború valódi, támadó jellege, a polgári célpontok elleni támadások és az orosz áldozatok pontos száma?



Azt hiszem, még egy jó darabig eltitkolható. Persze tudjuk, hogy jóval több mint 500 orosz halott van, csak nem ismerik el ezeket a haláleseteket. Valahol egy tömegsírba temetik az embereket, és nem mondanak semmit a hozzátartozóknak. De egyszer ki fog derülni az igazság, mert lesznek, akik nem fognak hazatérni, az emberek pedig rájönnek majd, hogy milyen sokan vesztek oda ebben a háborúban.

Fotó: Halász Júlia

Elképzelhető, hogy a közelgő gazdasági válság tömegesen Putyin ellen fordítja majd az oroszokat?

Igen, elképzelhetőnek tartom, mivel az oroszok, éppen úgy, mint mindenki más, szeretnének jól, normálisan élni, szórakozni, normális ételeket enni, normális autókat vezetni… Szóval az oroszok nem a nagy Orosz Birodalomról álmodoznak. A fő céljuk a jólét, a stabil jövedelem. Amikor rájönnek, hogy minden romokban hever, képtelenek normális ruhát, ételt vagy egyáltalán bármit venni és nem hagyhatják el Oroszországot, mert a repülők egyszerűen nem repülnek, akkor majd hátat fordítanak Putyinnak. Mert ezért Putyin a felelős, az ő döntései vezettek ide.

Navalnij köreihez közel álló személyként lát esélyt a demokratikus átmenetre Oroszországban a háború eredményeként?

Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Félek előrejelzéseket adni, mert nem tudom, hogyan fog megtörténni ez az átállás. Abban teljesen biztos vagyok, hogy Oroszországban jelenleg vezetőváltásra és tiszta választásokra van szükség. Ha tiszták lennének a választások, az oroszok olyasvalakit választanának, aki békés, racionális és nem akar új háborút kirobbantani. Oroszország nagyon hamar demokráciává válhatna. Igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni, ahogy Alekszej és a csapatunk is, hogy ez a változás minél hamarabb megtörténhessen.

Putyin bukása esetén kiszabadulna Navalnij?

Azt hiszem igen. Navalnijt Putyin közvetlen parancsára tartják börtönben, ennek semmi köze a tényleges joghoz. Putyin bukása esetén Navalnij azonnal szabad lenne. Én ebben reménykedem.