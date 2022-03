Németország F-35-ös vadászbombázókat vásárol

Az amerikai légierő F-35-öse egy floridai bázison, 2013-ban. Fotó: Airman 1st Class Christopher Callaway/U.S. Air Force

A német kormány atomfegyverek hordozására is alkalmas F-35-ös amerikai harci gépek beszerzéséről döntött a DPA német hírügynökség szerint. Már február közepén, az ukrajnai orosz invázió kezdete előtti napokban érkeztek sajtóértesülések arról, hogy a németek korábbi szándékaikat megváltoztatva drágább, modernebb, nagyobb harcértékű F-35-ösök vásárlását fontolgatják, de úgy tűnik, hogy az orosz agresszió, és az arra válaszként bejelentett százmilliárd eurós „stratégiai” haderőfejlesztési keret végképp eldöntötte a dolgot.

A német légierő (Luftwaffe) gépparkja elöregedett, a nyolcvanas években beszerzett, Tornado típusú többcélú harci gépek cseréje évek óta napirenden van. A brit-olasz-német koprodukcióban készült Tornadók különben sem arattak igazán nagy sikert, a három fejlesztő-gyártó országon kívül csak Szaúd-Arábia vásárolt belőlük, összesen 120 darabot. A gépet 1978-ban mutatták be, 1998-ban pedig be is fejezték a gyártását, összesen 990 darab készült. A német légierő és a haditengerészet annak idején 357 darabot vásárolt, ezek közül már csak a légierőnél van rendszerben 84 Tornado. (Emellett még 141 német-francia gyártmányú Eurofighter Typhoon harci gépük van a németeknek, ezek korszerűbb konstrukciók.)

A Luftwaffe technikusai Tornado vadászgépet javítanak Alaszkában a 2004-es, Cooperative Cope Thunder nemzetközi hadgyakorlat idején. Fotó: Chris Drudge/Wikipedia

Az F-35-ösök vásárlása az első nagyobb fegyverbeszerzési bejelentés azóta, amióta Olaf Scholz kancellár az ukrajnai háború hírére meghirdette Németország százmilliárd eurós, példátlan méretű fegyverkezési programját. (Azt még nem tudjuk, hogy ebből az összegből mennyi megy közvetlenül haderőfejlesztésre és mennyi hadiipari beruházásokra.)

Januárban a védelmi minisztérium és a kancellária már vizsgálta a beszerzési lehetőségeket, akkor még (szintén amerikai) F-18 Hornet vadászgépek vásárlása volt napirenden, illetve szó volt arról is, hogy a franciákkal indítanak újabb fejlesztési projektet az Eurofighter Typhoon tapasztalatai alapján. Az F-18-asokkal viszont az volt baj, hogy atomfegyverek szállítására alkalmassá kellett volna tenni őket, jelentős pluszköltséggel és sok munkával. Németországnak ugyan nincs atomfegyvere, de a NATO nukleáris megosztás (Nuclear Sharing) programja alapján hozzáférhet a szövetség három atomhatalma (USA, Nagy-Britannia, Franciaország) által előállított atomtöltetekhez. Németországban értesülések szerint az Egyesült Államok húsz darab, B61-es típusú gravitációs atombombáját tárolják, ezeket eddig a Tornadókkal tudták volna bevetni. Az F-35-ös képes nukleáris fegyverek célba juttatására.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann szabaddemokrata kéviselő, a Bundestag védelmi bizotságának elnöke február végén már úgy nyilatkozott, hogy Németországnak „a világ legmodernebb harci gépére”, F-35-ösre van szüksége.

Az F-35-ös valóban a legkorszerűbb többcélú vadászbombázó, a Lockheed Martin terméke, de a negyvenmilliárd dolláros költségű fejlesztést nemzetközi program finanszírozta, ebben a programban részt vett az Egyesült Királyság (kétmilliárd dollárral), Olaszország, Hollandia, Törökország, Ausztrália, Norvégia, Dánia és Kanada is. A sorozatgyártás 2006-ban indult, azóta körülbelül 770 darab készült, az Egyesült Államok légiereje, haditengerészete és a tengerészgyalogság 2500 darabot tervez rendszerbe állítani a következő években, összesen 400 milliárd dolláros költségen, és előre láthatólag 2070-ig rendszerben is tartja majd a gépeket.

A különleges felületi kiképzése és borítása miatt a radarok számára nagyon nehezen felfedezhető („lopakodó”) repülőgép legolcsóbb változata is 70-80 millió dollárba kerül, de ez nem különösebben magas ár ebben a kategóriában, a már említett Eurofighter vagy a Gripen-E például többe kerül. Az amerikai sajtó viszont tavaly már több cikket is közölt arról, hogy az F-35-ösök rendszerbe állításának rengeteg járulékos költsége van, pótalkatrészek, logisztikai támogatás, ezek miatt darabonként 110 millió dollár közelébe emelkedik a reális költség. Brutálisan magas az üzemeltetés költsége is, az első években meghaladta az óránkénti 44 000 dollárt, ezt a gyártónak állítólag már sikerült lejjebb faragni, de megjelentek számítások arról, hogy a tervezett F35-ös flotta fenntartása jelentősen meghaladja az amerikai fegyveres erők anyagi lehetőségeit.

Németország – a DPA értesülése szerint – maximum 35 darab F-35-öst vásárolna.