Tiborczhoz kerül a Diófa Alapkezelő is

A miniszterelnök veje a Gránit Bank után most az egyik vezető hazai alapkezelőt, a Diófát is megszerezheti, írja Tiborcz cégének közleménye alapján a Telex. A BDPST Capital Zrt. már alá is írta az üzletrész-adásvételi szerződést a Diófa Alapkezelőt tulajdonló Tarragona Holding Zrt. megvásárlásáról. Megjegyzik, hogy a cég eddig Jellinek Dániel tulajdona volt. Jellinek korábban is üzletelt már Tiborcz Istvánnal: 2020-ban ő vette meg a miniszterelnöki vej Appeninn-részvényeit.

Még február elején jelentek meg hírek arról, hogy a Diófa Alapkezelő finanszírozhatja annak a idegenforgalmi láncnak a megvételét, ami ellen több szlovén városban is tüntettek. A hírek szerint a Száva-csoportot névlegesen a budapesti Atlantis Property fogja megvásárolni. Ennek vezetője Komonczi Zsolt, aki több üzletben, például egy visegrádi hotelberuházásban és egy budapesti szállodafejlesztésben is kapcsolódik Tiborcz Istvánhoz.



Most a Diófa Alapkezelő megvételét a Gazdasági Versenyhivatalnak is engedélyeznie kell, valamint a Magyar Nemzeti Banknak is jóvá kell hagynia a tranzakciót. Tiborczék közleménye szerint ezzel a befektetéssel „egy szinergikusan együttműködő pénzügyi cégcsoport alapjait” teremtik meg.

A Diófa által menedzselt befektetési portfólió összértéke meghaladja a 460 milliárd, több mint 360 milliárd forintnyi vagyont kezel befektetési alapokban. 2020-ban 1,6 milliárd forintos adózás előtti eredményt ért el, és a korábbi években is egymilliárd forint körüli szintet hozott, és 2021-ben állítólag még magasabb volt a nyereség. Jellinek a Telexnek azt mondta az üzletről, hogy több nagy befektetést is tervez, ezekhez szüksége volt tőkére, valamint az Auchanban szeretne tulajdonrészt vásárolni. Csakhogy az Auchan sok kereskedelmi ingatlannal rendelkezik, ahogyan a Diófa maga is több, elsősorban vidéki plázát birtokolt, így a két portfólió együtt akadályozhatta volna az üzlet versenyhivatali jóváhagyását.

„Diófa Alapkezelőt a továbbiakban is autonóm szakmai menedzsment irányítja. A társaság igazgatósági elnöki pozícióját a közel harmincéves hazai és régiós banki és tőkepiaci tapasztalattal rendelkező Barlai Róbert tölti be. Vezérigazgatónak pedig az alapkezelő Benczédi Balázst kívánja kinevezni a felügyeleti engedélyezés lezárultát és az MNB engedélyének kézhezvételét követően. A szakember pályafutása alatt vezette az ING Alapkezelőt, 2021. december 31-ig pedig az MKB-Pannónia Alapkezelő vezérigazgatója volt” - írja a közleményében a BDPST Group.