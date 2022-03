Toroczkai: Ez arról szól, hogy végső soron azt szeretnék, hogy ha mindenki homoszexuális lenne

A Pride erőszakos, a mesekönyvet mindenképp le kellett darálni, mert gyalázatos.

Attól még, hogy valaki Szálasit éltette, még nem kell leírni, végezhet remek munkát, lehet jó pártkatona.

A Fidesznek már annyira kényelmetlen a Mi Hazánk, hogy a jelöltjeiket fenyegetik, Toroczkait pedig több mint egy éve nem hívták a közmédiába.

Szájer Józseffel vannak erkölcsi, morális, magánéleti problémák, de nem azért rossz az Alaptörvény, mert ő írta.

Interjú Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk elnökével és miniszterelnök-jelöltjével.

444: Ma támadta meg Ukrajnát az orosz hadsereg (az interjú február 24-én készült). Mi a Mi Hazánk álláspontja az ukrán helyzettel kapcsolatban?

Toroczkai László: Az, hogy Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborúból, ez nem rólunk szól, nem a mi háborúnk. Itt egy geopolitikai esemény zajlik, egy egypólusú világrend kialakításának szándékáról szól. Ez nem kifejezetten ukránok és oroszok harca, hanem egy globális érdekütközés főként Amerika és Oroszország között. Ehhez a magyaroknak semmi köze. Nekünk egyetlen dologra kell összpontosítani, hogy mi lesz a kárpátaljai magyarokkal. Azt mindenképp meg akarjuk akadályozni, és ebben még azért akciókra is készülünk, hogy ne vigyenek kárpátaljai magyarokat a frontra. Márpedig olyan híreket kaptam én is ma több helyről, hogy viszik őket, kapják sorban a behívókat.

A pártja sokat beszél a trianoni határok revíziójáról, a mostani történések fényében elképzelhetőnek tart ilyesmit? Érdemes egyáltalán törekednie erre egy magyar kormánynak?

Deák Ferenc nagyon jól megfogalmazta, hogy amiről önként lemondunk, arra nincs remény. Amiről önként nem mondunk le, arra van. Azt gondolom, hogy Trianonnal kapcsolatban sem kell semmiről lemondanunk, hiszen 1920-ban az egy fegyverek árnyékában, kényszerítéssel aláíratott békeszerződés volt, azt a magyarok nem akarták aláírni. Most pedig épp azt látjuk, hogy bármikor olyan geopolitikai helyzet alakulhat ki, amiben lehet, hogy Ukrajnának újrarajzolják a határait. Én egy dolgot tudok biztosan állítani, hogy Magyarországnak és a kárpátaljai magyaroknak sem szabad ebben a háborúban részt venniük.

Egy interjúban nemrég úgy fogalmazott, hogy „a köztévé ugyanúgy hazudik most is, csak nem a baloldal, hanem a Fidesz javára, a fundamentális kérdésekben pedig ugyanazt képviseli: a multik a jók, a magyar vállalkozó nem jó”. Ezt tartja?

Abszolút. Teljes mértékben. Ha valaki bekapcsolja a köztelevíziót, és épeszű, akkor látja, hogy az egy kormányzati propagandaadó.

Akkor önök szerint a 2010 előtti és a mostani köztévé között érdemben nincs különbség?

Nincs különbség. 2010 előtt a balliberálisok uralták a köztévét, jó lenne annak véget vetni, hogy mindig az aktuális hatalomgyakorló propagandacsöve a közmédia. Mindenképp szeretnénk egy új médiaszabályozást, bár azt gondolom, hogy ezt alkotmányban kellene rögzíteni. Mi azt gondoljuk, hogy alkotmányos válság van Magyarországon, de ezt nem csak mi gondoljuk így, Márki-Zay Péternek is volt egy veszélyes kijelentése erről, hogy 50 százalékkal alkotmányoznának a liberálisok, na ezt azért nem szeretnénk, de alkotmányozó nemzetgyűlésre igenis szükség van, mert a jelenlegi alkotmány elfogadhatatlan. A keresztény, nemzeti, a Szent Korona-tanra hivatkozó preambulumot Szájer József írta, azt gondolom, hogy ezt nem kell magyaráznom, hogy ez erkölcsileg, morálisan, történelmileg, jogilag, teljesen elfogadhatatlan. Szerintem a közmédia függetlenségét itt kellene már rögzíteni.

Azért elfogadhatatlan a jelenlegi preambulum, mert Szájer Józsefről kiderült, hogy homoszexuális?

Nem. Abból a szempontból morálisan elfogadhatatlan, hogy nyilvánvalóan egy képmutató figura Szájer József. Nem csak az derült ki, hogy homoszexuális. Az a 25 fős parti, amin ő részt vett, azt gondolom, méltatlan egy olyan emberhez, aki Magyarország alkotmányának a preambulumát szeretné megfogalmazni. De itt nem csak erről van szó. Arról van szó, hogy maga az Alaptörvény hibás. Semmi köze a történeti alkotmányossághoz, semmi köze a jogfolytonossághoz. Másrészt nem gondolom, hogy egy alkotmány esetében csak és kizárólag, szigorúan a jog adta kereteket kell nézni, hanem azt is, hogy egyébként a nép, a nemzet, amelynek az alkotmánya, az magáénak érezze. Ezt az alkotmányt talán a nagyon elkötelezett Fidesz-szavazók érezhetik magukénak, de valójában senki nem érzi annak Magyarországon, a balliberálisok sem, és mi sem gondoljuk, hogy ez legitim alkotmány.

De abban már valószínűleg vita lenne a balliberálisok és köztünk, hogy szerintem már jóval korábban alkotmányos válság volt, hiszen az 1949-es sztálinista alkotmány sem volt egy demokratikus alkotmány. 1989-90-ben is elszúrták ezt, amikor kihagyták az alkotmányozó nemzetgyűlést. Induljon el egy alkotmányozó nemzetgyűlés a társadalom bevonásával. Ne a pártok alkotmányozzanak. Még egyszer: Szájer Józseffel vannak erkölcsi, morális, magánéleti problémák is, de én például nem akarom személy szerint írni az alkotmányt. Nem venném magamnak erre a bátorságot, mint pártelnök, és szerintem egyik pártelnök se tegye meg. Abban kell a pártoknak megegyezni, hogy kiket kérünk fel erre. Egyházak jöhetnek itt szóba, szakmák képviselői, határon túli magyarok képviselői, ebben kellene megegyezésre jutni. Szerintem ez nem lehetetlen.

A 2010 előtti és utáni alkotmányos válsághoz is kapcsolódik az, amit a közmédiáról mondott. Ott volt ön is 2006-ban a köztévé székházánál, bizonyára emlékszik, hogy a tévészékházban rekedt több meghívott vendég, akik épp műsorban szerepeltek, és nem tudtak kijönni. Köztük volt Navracsics Tibor, a Fidesz akkori frakcióvezetője is, akit egy vitaműsorba hívtak be. Abban talán egyetért, hogy ma elképzelhetetlen, hogy egy ellenzéki frakcióvezetőt, Jakab Pétert, Tóth Bertalant vagy…

Vagy engem! Több mint egy éve jártam utoljára a közmédiában.

Vagy akár önt, igen, korábban ugyan többször járt, de egy éve nem hívják. Ez nem jelent-e mégiscsak némi különbséget a 2010 előtti és a mostani közmédia működése között?

Nem, mert mi, akik nem ugyanazt képviseltük, mint a balliberálisok, multik támogatása és hasonlók, mi soha nem tudtunk volna bejutni akkor sem. Olyan hangokat nem engedtek be abba a közmédiába sem…

A legnagyobb ellenzéki párt frakcióvezetőjét akkor beengedték, most nem.

Éppen beengedték, de azért folyamatosan torzítottak a híreken.

Az őszödi beszéd feldolgozásában is részt vett a közmédia.

Én azt gondolom egyébként, hogy itt van egy nagy tévedés talán az önök, az ellenzéki újságírók részéről…

Nem vagyunk ellenzéki újságírók.

Szerintem túlbecsülik a Fidesz-média vagy propaganda jelentőségét.

Az a fajta cenzúra és az a fajta manipuláció, ami a balliberális kormányok alatt volt a közmédiában, szerintem sokkal veszélyesebb és sokkal hatékonyabb volt, mint amit a Fidesz csinál. Ezt a fajta egybites, rendkívül primitív propagandát, ami egyébként a közmédiában is megy, vagy az óriásplakátokon, már egyre többen elutasítják. Én nem gondolom, hogy a Fidesz hatalmon maradása ennek köszönhető. Nem gondolom, hogy veszélyesebb az a fajta közmédia, ami most van, mint az, ami 2010 előtt volt. Szerintem annyira könnyű átlátni rajta, akkor így mondom, hogy néhány megrögzött Fidesz-szavazón kívül, akiknek a szentkép mellett ott van a falán Orbán Viktor képe is, nem nézik érdemben sokan a köztévét. Nem hiszem, hogy a Fidesz ezáltal tudna új szavazatokat szerezni.

Amit a balliberálisok csináltak, pont azzal, hogy fenntartottak egyfajta látszatot, hogy mondjuk beengedték Navracsicsot… Bár nem tudom, hogy akkor is mennyire volt eltolódva a kormánypártok felé a megjelenés, és nem mindegy, hogy milyen kontextusban szerepel valaki. 2006-7-8-ban én is voltam egyszer-kétszer tévében, akár kereskedelmi tévé, akár köztévé, az óriási dolognak számított, hogy bejutottam, de egyszerre három újságíró támadt engem nagyon ellenségesen, hogy lejárassanak. Nem feltétlenül csak azt kell nézni, hogy bejut-e valaki a köztévébe, hanem azt is, hogy ott megkapja-e az objektív kereteket. De félreértés ne essék, én kifejezetten utálom az alákérdezős interjúkat is.

De végső soron mégis az a helyzet, hogy most be sem jut ellenzéki politikus a közmédiába.

Hát most nem. Így van. De szerintem pont emiatt a propaganda hatékonysága is elképesztően alacsony. De abban nincs vita közöttünk, hogy ezt meg kell változtatni.

Ha nem a propaganda a Fidesz sikerének titka, akkor mi az?

Fú, hát szerintem a többi párt. A politikai elit. Itt mindig kérem az újságírókat, hogy tegyék idézőjelbe az elit szót, mert engem mindig megdorgálnak a kommentelőim a Youtube-csatornámon is, hogy ne nevezzem elitnek őket. Van kitekintésem, számos országban vannak barátaim, akik régóta politizálnak nemzeti mozgalmakban, és elmondhatom, hogy ilyen politikai elit világszerte nagyon ritka, ami itt van Magyarországon. És ez igaz az úgynevezett balliberális ellenzékre és a Fideszre is. Katasztrofális. Szomjazzák az emberek, hogy legyen valami más. Nyilván nem Gattyán-párt, vagy kamupártok, hanem valami mást akarnak. Szerintem Márki-Zay Péter is a Fidesz kezére játszik most, mint jelenség.

Márki-Zay is azt ígéri, hogy ezt az elitet leváltja. Önök is ezt mondják. Mindenki Trump-szerű figura próbál lenni, mindenki arról beszél, hogy a jelenlegi politikai elitnek el kell tűnnie.

Márki-Zay Péter azért rettenetesen messze van Trumptól. Trump kimondta, hogy van egy deep state, egy mélyállam, ami ellen ő harcol. Márki-Zay Péter pedig azt szolgálja ki. Óriási különbség.

De a magyar mélyállam nem fideszes?

De! Erről beszélek a fórumaimon. Soha nem fogják a balliberálisok elmondani azt, hogy Orbán Viktor nem csinált mást, mint hogy megirigyelte a nemzetközi deep state-et, például akik a Világgazdasági Fórum mögött álló gigacégek, Pfizer, Moderna és ilyen óriáscégek például. Orbán Viktor ezt megirigyelte. Sok mindent lehet mondani róla, de az biztos, hogy szereti az irányítást, és a saját hatalmának kiteljesítése érdekében lemásolta a nemzetközi deep state-et. A NER-rendszer, az a magyar deep state. Mint a magyar narancs, kicsit savanyú, kicsit kicsi, de a miénk. Azt mondtam nemrégiben a lengyel politikus barátaimnak, amikor meghívtak a lengyel függetlenség napjára Varsóba, hogy nektek azért könnyebb a helyzetetek, mert nektek csak egy disznófejű nagyuratok van, és ez egy nemzetközi politikai, gazdasági, média- és egyéb összefonódás, nekünk pedig Magyarországon kettő ül a nyakunkon.

A korábbi interjúiban kérdezték arról is, hogy ha bejutnak a parlamentbe, és önök lesznek a mérleg nyelve a két nagy politikai oldal között, merre fog billenni ez a mérleg. Eddig azt válaszolta, hogy ezen a hídon majd akkor megyünk át, ha odaérünk. De mi jobb a Mi Hazánknak? Egy Orbán- vagy egy Márki-Zay-kormány?

Nekünk teljesen mindegy. Ha a Mi Hazánkot, mint pártot nézzük, akkor nekünk jobb lenne ez a balliberális társaság Márki-Zay Péterrel az élen, mert pár hónap alatt kiderülne, hogy kormányképtelenek. Ott egymás torkát fogják elvágni. Márki-Zay Péter már mindenkinek nekiesett, akinek neki lehet esni. Abszolút működésképtelenek lesznek. Egészen biztos, hogy hirtelen a Mi Hazánk Mozgalom kétszámjegyű támogatottsággal fog rendelkezni. Ha pártsoviniszta lennék, és a saját pártom érdekeit nézném, akkor azt mondanám, hogy nekünk jobb a balliberális kormány.

Számunkra a legnagyobb hátrány jelenleg az, hogy a Fidesz magát nemzetinek nevezi, és minket is erre az oldalra sorolnak, és azt mondják az emberek, minek szavazzunk rátok, amikor egyébként is nemzeti kormány van. Holott óriási különbség van a Fidesz politikája és a Mi Hazánk politikája között, például az, hogy nekünk van programunk. Két éve kezdtük el írni. A Fidesz ezzel sem tiszteli meg a választópolgárokat. És a Fidesz nemzeti színűre festi ugyan a trafikokat, nemzeti trafikokat csinál, miközben az elmúlt 12 évben semmit nem tett a nemzeti öntudat erősítéséért. Sőt, inkább kontraproduktív, amit a Fidesz tett, mert mondjuk én már egy fórumon - főleg fiataloknak - nem említhetem meg a migrációt, ami egy valós probléma, főleg ott nálunk Ásotthalmon. Azt mondják az emberek, hogy „jaj, ez fideszes duma”. Pedig ez valós probléma, csak a Fidesz kommunikációs eszközként használja, és igazából meg se véd a migrációtól.

Magyarországot csak az alacsony bérek és fizetések védik meg a migrációtól,

nem a kerítés, amit egyébként én javasoltam. Azért nem a kerítés, mert nincs befejezve, nincs kellő élőerő mögötte. A határőrséget kellett volna visszaállítani. Nekünk nem jó ez a jelenlegi kormány. Azért sem jó, mert fundamentális kérdésekben ugyanazt képviseli a két oldal. A Fidesz az elmúlt 12 esztendőben több pénzzel támogatta a multikat, mint 2010 előtt a szintén a multikat preferáló balliberális kormányok. Akkor most miről beszélünk?

Ha egyik politikai tömbnek sem lesz többsége az országgyűlésben, és a Mi Hazánk képviselőinek szavazata kellene ahhoz, hogy akárki kormányt tudjon alakítani, akkor elképzelhetőnek tartja, hogy azt mondja az ellenzéki összefogás politikusainak, hogy rendben, ezt és ezt és ezt kérem azért cserébe, hogy megkapják a kormányalakításhoz szükséges szavazatokat?

Mi kizárólag a nemzeti érdek és ügyek mentén politizálunk. Ezt tegyük világossá.

De a kormányalakításról is kell szavazni.

Mi koalíciót nem kötünk senkivel. Az a kérdés, hogy mi a program, az a kérdés, milyen törvényjavaslatok vannak a parlamentben. Lehet attól egy kisebbségi kormány, nekünk nem kell azt a kormányt támogatni, nekünk nem kell abba a kormányba belépni…

De a képviselők többségének kell támogatnia a miniszterelnököt a kormányalakításhoz.

Lehet egy kisebbségi kormány, és a kisebbségi kormány esetében is mindig törvényjavaslatok alapján fogjuk eldönteni, mit támogatunk, és mit nem.

De a kisebbségi kormánynak is fel kell állnia valahogy.

Kivéve, ha új választások lesznek. És legyünk őszinték. Mi jelenleg óriási versenyhátrányban küzdünk. Nincs állami támogatásunk és nincsenek oligarcháink sem, ellentétben a Fidesszel és a Bige Lászlóval felálló ellenzékkel. És még mindig nem mindenki hiszi el, hogy mi parlamentképes erő vagyunk. Ha most bejutunk, akkor egy következő választás esetén sokkal jobb pozícióból indulunk.

Amikor szakadt a Jobbik, nagyon gyakran hívták be a közmédiába. Ön korábban azt mondta, tudatosan használta ki ezt a lehetőséget, hogy építse a Mi Hazánk országos ismertségét. Most viszont - az ön megfogalmazásában - a Fidesz megijedt attól, hogy a Fidesztől vesznek el szavazatokat, ezért már nem hívják. Viszont - valószínűleg pont a Jobbik szakadása után önökre irányuló mádiafigyelem miatt - elterjedt az a közvélekedés az ellenzéki szavazók körében, hogy önök a Fidesz zsebszélsőségesei. Mit üzennek ezeknek az embereknek?

Ez egy tudatos narratíva, a Jobbiktól indult el. A Jobbik ezzel lőtt ránk, mert szakadt a párt. Azt mondták, aki nem fog össze Gyurcsányékkal, az ugye fideszes. Ugyanezt mondja Márki-Zay Péter is, de ugye ő mindenkire ezt mondja. Ő már mindenkit meggyanúsított Fidesz-közeliséggel, amikor a DK-s Dobrev Klárával volt versenyben, akkor őt is. Ez nem jelent semmit. 2018-ban és 2019-ben én tudatosan kihasználtam, hogy a Fidesz érdekelt volt abban, hogy a Jobbik gyengüljön vagy szétszakadjon. Ezt kár lenne tagadni. De egy idő után világossá vált az, hogy a Fidesz már ellenségként kezel minket. Ha megnézi, nagyon régóta semmilyen Fidesz-médium nem számol be a sokezer fős rendezvényeinkről sem.

Az elmúlt napokban ennél sokkal súlyosabb dolgok is történtek, konkrétan jelöltjeink kaptak olyan fenyegető üzeneteket, ami arról szól, hogy a Fidesz kifejezetten ellenségnek tart bennünket, azt gondolja, hogy mi inkább tőlük veszünk el szavazatokat. Ebben a fenyegetésben elég kemény dolgok hangzottak el,

a fizikai fenyegetéstől kezdve egészen odáig, hogy különböző Facebook-oldalakon lejárató kampány indul ellenünk, ha egyáltalán elindulunk a választáson.

A fő követelés ugye az, hogy lépjenek vissza a jelöltjeink, de ezzel kapcsolatban fontos leszögezni, hogy személyesen fogok etikai eljárást indítani bármelyik jelöltünkkel szemben, aki visszalép, akárki javára. Aki visszalép, az azonnali kizárásra kerül a pártból.

Kik fenyegetőztek?

Itt olyan félbűnözői körökről beszélünk, akiket konkrétan a Fidesz csúcsvezetői pénzelnek.

Tesznek feljelentést?

Ez egy friss dolog, az érintettek engem tegnap este tájékoztattak. Nyilvánvalóan óvatosan fogalmazok most, mert ezeket le kell ellenőrizni. Tudjuk, kik küldték, tudjuk, hogy kapcsolódnak a Fidesz csúcsvezetőihez, értjük, hogy mi a cél. Abban a pillanatban, ahogy ez bebizonyosodik, én zsarolás, kényszerítés és személyes adatokkal való visszaélés miatt fogok feljelentést tenni, megítélésem szerint ugyanis ez a három dolog benne van a fenyegető üzenetekben. Nyilvánosságra fogom hozni, hogy kik fenyegettek, és hogyan kapcsolódnak a Fidesz legfelső vezetéséhez, és hogyan pénzelik őket. Ennyire durvult el a helyzet a Fidesz és a Mi Hazánk között.

A Fidesz mindig pártsoviniszta volt, ezt látni kell. Mi nem kérünk a Fidesz halálos öleléséből. Mikor Bayer Zsolt kérte, hogy a fideszesek írjanak alá a Mi Hazánknak, és Szabó Tímea kiposztolta a képet, amin egy FIDESZ feliratú dzsekiben ír alá valaki a Mi Hazánk egyik utcai standjánál, azonnal körlevelet írtam a teljes tagságnak, hogy tilos elfogadni ajánlást, ha bármilyen pártlogó megjelenik valakin. Tudom, hogy ez nem olyan egyszerű, itt is egy fekete dzsekin volt oldalt egy FIDESZ-felirat. De ez nyilvánvaló provokáció. Ezt Szabó Tímeának is tudnia kell, hogy ha a Fidesz tényleg segíteni akarta volna a Mi Hazánkat, azt nem úgy teszik, hogy odaküldenek valakit fideszes dzsekiben. Az pedig, hogy Bayer Zsolt egy lapon emleget bennünket Gődényékkel vagy Gattyánékkal, nemcsak provokáció, de sértő is számunkra. Semmi szükségünk erre, kifejezetten kérem itt is Bayer Zsoltot, hogy semmilyen módon ne akarja segíteni a Mi Hazánkat se ő, se a Fidesz. A Fidesz halálos ölelésébe már nagyon sok párt belehalt a jobboldalon. A MIÉP, a kisgazdák, a Kereszténydemokrata Néppárt, mi nem leszünk ilyenek, ezt garantálom.

Közben viszont azt lehet látni - és javítson ki, ha tévedek -, hogy a kampánnyal nem állnak olyan rosszul.

Abszolút nem.

Hány jelöltjük lesz?

A cél az, hogy 106 legyen meg. A tegnap esti állás szerint 90 fölött vagyunk. Vannak gyengébb körzeteink, de azt érezzük, hogy komoly lakossági támogatás áll mögöttünk.

2018-ban a Momentum, miután végigcsinálta a Nolimpia-kampányt, kínkeservesen 81 jelöltet tudott indítani, a Kétfarkú Kutya Pártnál még azt sem biztos, hogy meglesz a 71 jelölt (az interjú készítése óta meglett). Ehhez képest önök már most 90 fölött járnak, és a plakátjaikat is lehet látni országszerte. Honnan van erre emberi erőforrás és honnan van erre pénz?

Na, azért tisztázzunk valamit. Először is meg kell nézni, hogy 2018-ban, amikor mi Ásotthalmon zászlót bontottunk, hány ember volt ott. Sok száz ember alapította ezt a mozgalmat. Ehhez képest a Momentum egy egyetemistákból álló, szűk kör volt. Mi egy igazi, alulról szerveződő népi mozgalom vagyunk, plusz én 26 éve mozgalmak alapításával foglalkozom, 64 Vármegye, a Jobbik bejuttatása a parlamentbe. Nekünk több ezer aktivistánk van. Ki merem jelenteni, hogy a legtöbb pártnál jobban állunk. Elsőként mi állítottunk országos listát, megelőztük a Fideszt, megelőztük a balliberális pártokat. A mi társadalmi beágyazottságunk kifejezetten jó. Csongrád megyében, ahol zászlót bontottunk, ahol én élek és polgármester vagyok, ott 9,1 százalékkal elhoztuk a megyei mandátumok 10 százalékát az önkormányzati választásokon. Közben tényleg elképesztő hátrányt szenvedünk például a Facebook-cenzúra miatt. Nekünk sokkal komolyabb a társadalmi beágyazottságunk egy Momentumnál vagy egy Kutyapártnál, mi egy igazi, klasszikus mozgalom vagyunk.

Az órásplakát-kérdést is tegyük tisztába. Budapesten kaptunk plakáthelyeket, de nem fideszes vagy nem kifejezetten Fidesz-közeli plakátcégektől, vidéken viszont még a nem fideszes plakátcégeket is megfenyegették a fideszesek, hogy ne adjanak nekünk. Ahol én élek, ott gyakorlatilag nem is látok olyan óriásplakátokat, amin a Mi Hazánk szerepelne. Budapesten látunk. De ennek mi az oka? Hívtam Novák Elődöt, a kampányfőnökünket, hogy ne haragudjatok már, oké, hogy ti budapestiek vagytok, de mi vidéken sehol nem látunk plakátot. Az volt erre a válasz, hogy azért, mert

a Fidesz elengedte Budapestet.

A Fidesz vidéken akarja megnyerni ezt a választást, ezért úgy volt vele, hogy itt nem akadályozza a plakátjainkat. De vidéken mindenhol akadályoznak bennünket, nem kapunk még plakáthelyeket sem.

A lista leadásával pedig azért is siettünk, mert nekünk nagyon nagy szükségünk van arra a több száz millió forintra, amit a kampányra állami támogatásként kapunk. Most is márciusi számlázással tudunk csak sok mindent kinyomni. Nekünk ezért fontos, hogy itt legyen az a pénz. Más kérdés, hogy az egész választási rendszer úgy van kitalálva, hogy parlamenten kívüli, alulról építkező erő ne tudjon beleszólni a mérhetetlenül csapnivaló politikai elit játékába. Mert például az, hogy a választások előtt két héttel kap meg 500-600-700 millió forintot egy párt kampánytámogatásként, az is mire jó? Két hét alatt el se lehet költeni. Ez direkt így van kitalálva. Ők ezt meg tudják előlegezni, mi ezt nem tudjuk. Úgy tudjuk megtenni, hogy egy csomó velünk szimpatizáló nyomdász segít ebben.

A kampánytámogatáson kívül miből működik a párt?

Adományokból. Ezt minden évben közzé kell tenni, ezek nyilvános adatok. Én egyébként utánanéztem az olyan neveknek, akik 500 ezer forintnál több pénzt adtak, és a legnagyobb összegű támogatóknak - hacsak nem mondjuk Dúró Dóra, mert őt nyilván ismerem - próbáltam utánanézni. Teljesen tisztességes, egyszerű magyar vállalkozókat találtam közöttük. Nem ismerem őket személyesen, nincsenek köztük politika-közeli oligarchák, a nevükre már nem is emlékszem.

Mekkora volt a legnagyobb támogatás, amire emlékszik?

Két éve talán volt egy 9 millió forintos adományozó. Neki is utánanéztünk, amennyire tudtunk, egy vidéki magyar vállalkozó. Soha semmi köze nem volt hozzám, Ásotthalomhoz, a Mi Hazánkhoz, tehát nincs érdekközösségben velünk.

Egyébként a hírek szerint Bige László is csak 10 millióval támogatta Márki-Zay kampányát.

Ezt csak mondják.

Ön meg azt mondja, hogy önöket valaki csak kilenccel.

Jó, csak mi ezt elmondjuk. Én nehezen hiszem el, hogy Bige László csak ennyivel támogatja Márki-Zayt. Hát Bige László elvileg az életéért küzd, nem? Azaz eddig úgy tűnt, hogy az életéért küzd, de most ezzel a Mészárosékkal nyélbe ütött műtrágya-biznisszel már én is meg vagyok zavarodva egy kicsit.

Ha bejut a parlamentbe a pártja, akkor beül a parlamentbe, vagy marad polgármester Ásotthalmon?

Beülök, akkor frakcióvezető leszek. De nem hagyom magára Ásotthalmot, megvan a csapatom, minden megy tovább, ahogy eddig. Képviselői irodát bérelnék a polgármesteri hivatalban. Annyi mindent elkezdtem én ott Ásotthalmon, hogy nekem azt ott be kell fejeznem. Segítenem kell tovább a települést.

Nézegettem a jelöltjeiket, és bizonyára sokat magyarázkodott már azok miatt az emberek miatt, akiket most fel fogok sorolni, de nem tudok nem beszélni róluk. Lantos Jánost indítják el Komárom-Esztergom megyében, és hát vannak neki elég durva beszédei a Youtube-on. A ‘44-es hungaristákat az ‘56-os hősökhöz hasonlította, és azt is mondta például, hogy „a nácik bukásával megpecsételődött Európa sorsa, a vasfüggönnyel kettéválasztott kontinens mindkét felét ugyanaz a faj uralta: az a hiéna faj, amely képtelen valódi értéket alkotni, és amely úgy viszonyul a kultúraalkotó fajokhoz, mint amilyen szerepet a poloska tölt be az állatvilágban”. Ezzel önt már ezzel szembesítették egyszer 2018-ban.

Nem egyszer, sokszor.

Viszont 2018-ban, miután először a szemére olvasták ezt, háttérbe, parkolópályára állították azokat, akikről karlendítős képek kerültek nyilvánosságra, vagy konkrétan fajelméleti, hungarista kijelentéseket tettek. Lantos ugye konkrétan Goebbelstől is idézett. Most mégis ott van a Mi Hazánk jelöltjei között. Ennek mi az oka?

Ugye ez a beszéd, én azt gondolom, hogy legalább 11 éves, 2011-es dologról beszélünk. Én szó szerint nem ismertem ezeket a mondatokat. 2018-ban, amikor ezzel szembesítettek, akkor leültem az érintettekkel, elbeszélgettünk, és nem tudok arról, hogy Lantos János azóta tett volna hasonló kijelentéseket. Viszont ami munkát eddig végzett a pártban, az mindenképp azt mutatja, hogy az egyik legaktívabb tagunk. A munkaügyi kabinetet vezeti, ilyen ügyekkel foglalkozik, nem történelmi kérdésekkel. Emellett azt gondolom, hogy egy olyan magyar politikai közéletben, ahol ez a politikai élet tele van olyanokkal, akik a kommunista diktatúra működtetői voltak valamilyen formában, méltatlan időtlen időkig kerékbe törni és kivégezni embereket, akik fiatalon tettek olyan kijelentéseket, amiket ma már nem tesznek.

Ugyanolyan elbírálás alá esik egy olyan ember, aki a ‘80-as években egy akkor 30 éve működő kommunista diktatúrában töltött be szerepet, aminek ugye a ‘80-as évek már a legkevésbé véres évtizede volt, és azok az emberek, akik a 21. században, a 2010-es években konkrétan Szálasi Ferencet, a hungaristákat és velük együtt Magyarország időarányosan talán legkártékonyabb rendszerét éltetik? Amikor egy demokráciában, mindenféle kényszer nélkül valaki ilyen rendszert éltet, akkor felmerül, hogy ez az ember vagy gonosz vagy hülye. Lantosék mik ezek közül?

Ne relativizáljunk semmilyen diktatúrát, én erre érzékeny vagyok.

Ne.

De ön ezt csinálta most a kommunista diktatúrával. Az ugyanaz a kommunista diktatúra volt, ugyanazzal a Kádár Jánossal az élen, mint amikor lőtték a magyar embereket. Ne relativizáljunk. Ásotthalmon 9 éve kormányzok, és azért tudjuk, hogy vidéken egy polgármesternek nagy szava van, ilyen a rendszer, így van kialakítva, és az én 9 évem alatt függetlenekből álló testületet vezettem, soha nem hallott botrányokról, időközi választásokról, önfeloszlatásokról. A legnagyobb egyetértésben, komoly vitákkal bár, de egy irányba húzzuk a települést. Azt gondolom, hogy ez a munkám elismerése.

Most például az az alpolgármesterem, aki korábban inkább az ellenzékemnek számított a képviselő-testületben. Az elmúlt 9 esztendő alatt Ásotthalmon minden párt, a DK, a Fidesz, vagy bárki, békében kampányolhatott. A Fidesz jelöltje annyira nem zavartatta magát, hogy az elhíresült böllérnapon, ahová meghívtam Orbán Viktort és Márki-Zay Pétert disznót vágni, hogy közben esetleg vitatkozzunk, megjelent Mihályfi Béla, az én fideszes ellenfelem abban a körzetben. Odajött a mi böllérnapunkra aláírást gyűjteni, és nem zavartam el. A DK-s jelöltet sem zavartam el, sőt, a művelődési házat ingyen a rendelkezésére bocsátjuk akár a balliberálisoknak, akár a Jobbiknak is, ha eljönnének.

Az elmúlt 9 esztendő alatt bárki tüntethetett ellenem Ásotthalmon. Emlékszik rá, homoszexuálisokat hoztak Budapestről tüntetni ellenem, és kimentek helyi, vidéki emberek, és el akarták őket zavarni elég agresszíven, és én álltam oda eléjük, hogy ne bántsátok őket. Én védtem meg a tüntetőket, hogy nekik joguk van tüntetni ellenem. Én azt gondolom, hogy ha az én vezetési stílusomat nézi, én százszor demokratább vagyok, mint a balliberális oldal, a Fideszről meg már kár is beszélni. Mint az a balliberális oldal, aki rendre ebben a kampányban a Fidesszel együtt akadályozza meg, hogy mi fórumokat tartsunk. Most már ott tartunk, hogy

Füzesgyarmaton, a mínusz két fokban dr. Apáti István országgyűlési képviselőnk fórumát az utcán kellett megtartani, mert kiszorítanak minket a zárt helyekről.

Ott tartunk, hogy Zalaegerszegen a Mazsihisz nyomására kiraktak bennünket egy kultúrintézményből, ami valamikor régen zsinagóga volt, pedig nem gondolom, hogy erre ott okot adtunk. Ma hívtak, jó lesz-e nekem, ha Sopronban az utcán tartjuk a fórumot, mert a fideszes polgármester mindenhonnan kitiltotta a Mi Hazánkat.

Most diktatúrákról beszélünk, de semmiféleképpen ne tegyünk különbséget a kommunista diktatúra egyetlenegy éve, és akár a nemzetiszocializmus vagy a nácizmus egyetlenegy éve között sem, és ne relativizáljuk egyiket sem. A Mi Hazánk Mozgalom, és én személyesen bizonyítottam azt, hogy én sokkal demokratikusabban működtetek egy települést, vagy akár egy országot, ha miniszterelnök leszek, mint akár a Fidesz vagy akár a balliberális oldal.

De ha visszakanyarodunk az ön által korábban elmondottakhoz, akkor önök a pártjukkal többek között pont ezzel a megalkuvó politikai elittel akarnak szakítani, ki akarják söpörni belőle azokat, akik tényleg a ‘80-as években a kommunista diktatúra fenntartói voltak. Azt hiszem, ebben meg tudunk egyezni, hogy ez az egyik céljuk.

Nem, mi az ügynökaktákat nyitnánk meg. Nem lett tisztázva ez az ügy, tisztázni kellene. Ahogy az előbb említett nácizmus után ezt tisztázták, a kommunizmus után ez nem történt meg.

De nincs helye ezeknek az embereknek a közéletben.

Mi ezt kinyitnánk, és nagyon fontos, hogy le is zárnánk, ugyanis azóta már nemzedékváltás volt.

De van helye a közéletben önök szerint azoknak, akik a ‘80-as években a kommunista diktatúra működtetői voltak?

Mi azt mondjuk, hogy ha például ügynökként, III/III-as ügynökként működött közre valaki, akkor azt fel kell tárni, és döntsön majd a választópolgár, hogy van-e ennek az embernek helye a közéletben. A Mi Hazánkban biztosan nincs helye. Ne lehessen eltitkolni, és azt hazudni, hogy fantasztikus ellenálló volt valaki, miközben együttműködött a rendszerrel. Ezt tudniuk kell az embereknek.

Az utóbbi évtizedekben több emberről is kiderített hasonlót a sajtó vagy történészek, viszont ezek az emberek később általában ugyanúgy bejutottak a parlamentbe pártlistáról és más pozíciókat kaptak. Ez akkor rendben van?

Demokrácia van. A nép dönt. Mondok egy egyszerűbb példát. A programunk nevéről a Youtube-csatornámon sok ezer ember szavazott, így lett Virradat a programunk címe. Vágó István, a DK elnökségi tagja kiposztolta, hogy kéri a Mi Hazánk Mozgalom elnökségét, hogy változtassuk meg ezt a nevet, mert benne egy 1937-es revizionista, irredenta lapnak a nevét idézi fel, és félelmet kelt benne. Bennem nem. Bennem a napfelkeltét idézi fel. De a legfontosabb, hogy ezt több ezer ember szavazása döntötte el. Számomra ez fontosabb, mint bármelyik befolyásos politikus véleménye.

Ezzel takarózni kicsit olyan, mint amikor Horthy Miklós feltette a kezét ‘44-ben, és azt mondta, hogy ez az emberek akarata…

Nanana, Horthyt megzsarolták.

Endre László a Népbíróság előtt azzal védekezett, hogy ‘44-ben azért történt az, ami történt, mert ezt akarták az emberek.

Jó, jó, most olyan irányba megyünk el, hogy ki mivel védekezett a Népbíróság előtt? Nürnbergben meg azt mondták, hogy parancsra cselekedtek. Én nem ezt mondom, én azt mondom, hogy demokrácia. A demokrácia nem mindennél fontosabb? Azért ebben talán egyetértünk.

Az életnél nem feltétlenül fontosabb talán…

Na, ez nagyon rossz irány.

Rossz?

Ki dönti el? Ön dönti el? Egy politikai oldal dönti el?

Lantos János kinek az életét kockáztatja, mint képviselőjelöltünk?

Egy 2011-es kijelentéséről beszélünk, amiért én biztosan nem fogom őt ignorálni. Én azt figyelem, amit 2018 óta, a Mi Hazánkhoz csatlakozása óta tett, és remek munkát végez, ebből az időszakból nem tud tőle olyat idézni, amivel szembesíteni tud.

A Mi Hazánk kommunikációjának másik erősen vitatott eleme az, ahogyan az LMBTQ-közösséghez áll a párt. Korábbi interjúiban azt mondta, hogy ha egy homoszexuális ember belépne a pártjába, valószínűleg nem érezné jól magát. Emellett önök azok, akik a leghangosabban kiállnak a Pride felvonulások ellen. Nem tudom máshogy kérdezni: miért csinálják ezt?

Azért, mert rendkívül veszélyesnek tartjuk azt a politikai propagandát, ami övezi ezt az egész LMBTQ kérdést. Egyébként látjuk azokat a statisztikákat - biztos erről sokat tudunk vitatkozni, mert sokféle statisztika van -, amik szerint egyre világosabb, hogy igenis a társadalmi környezet, a szocializáció befolyásolhatja a nemi identitást. Lehet ezt vitatni, de szerintem egyre egyértelműbb. Francia, amerikai statisztikát is láttam. Amerikában kifejezetten a demokrata vezetésű államokban a jelenlegi 18 és 24 év közötti fiatalok között jóval magasabb a magukat nem heteroszexuálisnak vallók aránya, mint ahol mondjuk republikánus és konzervatív vezetés van.

Nem azért van ez, mert ezekben az államokban érzik úgy az emberek, hogy felvállalhatják a másságukat?

Nem, nem, nem, dehogy is! Én gyakorló apuka vagyok. Már középiskola első osztályába jár a lányom. Nem akarok konkrétumokat mondani, de látom, hogy mi történik a tizenévesekkel…

Ön szerint ha az ön lánya minden évben látna több melegfelvonulást is, akkor meleg lenne?

Ne, ne, ne, ez nem ilyen egyszerű. Azt akarom mondani, hogy tudom, mi történik a mai fiatalok világában. Az én gyerekeimet ez azért nem fenyegeti, mert ők ilyen szempontból konzervatív, pontosabban az én felfogásom szerint normális nevelést kaptak. De azt látom, és konkrétan látom azoknál a gyerekeknél, ahol a szülők nem igazán figyelnek erre, hogy az algoritmus neveli a gyerekeket. A nemi identitás szempontjából is. A Tiktok, a közösségi média algoritmusa. Egyszerűen divat lett. 14 éves gyerekekről tudok, de nem akarok mélyebben belemenni, mert mégiscsak gyerekekről van szó, akiken nyilvánvalóan látszik, hogy divatból mondják. És nem is azt mondják, hogy melegek vagy homoszexuálisok, hanem azt, hogy nem tudom… lányok mondják, hogy lipstick lesbian… Nem is tudom már értelmezni lassan ezeket a meghatározásokat és a rengeteg úgynevezett nemet. Ez egy divat. Én ezt nem tartom helyesnek.

A helyes egy társadalom esetében az, ha minél több a család és minél több gyermek fog születni. Ezt erővel nem lehet kikényszeríteni, és nem is lehet olyan kijelentéseket tenni, hogy a nőknek csak a szülés a dolga, ez kontraproduktív. Családtámogatással és értékközvetítéssel lehet arra nevelni a fiatalokat, hogy ebben gondolkozzanak. Nem biztos, hogy sikerül, mert a mai világban nehéz megfelelő párt találni, nehéz akár az anyagi feltételeit megteremteni a családalapításnak, de erre törekedni kellene.

Ehelyett van egy propaganda. Ezért ellenezzük a Pride-ot. Itt is meg kell nézni, hogy mit csináltam polgármesterként.

Hol vannak azok az ásotthalmi homoszexuálisok - márpedig biztos, hogy 4000 lakosból azért van homoszexuális -, aki azt tudja mondani, hogy neki akadályoztam a jogait, vagy én a nemi identitása miatt megtámadtam őt? Nem. Nem volt ilyen. Azt viszont kérem - és erről szólt a 2016-os rendelet is, amit a Kúria megsemmisített -, hogy ne legyen ilyen propaganda a településen. Ugyanezt gondolom az országra vonatkoztatva is.

Az interjú első felében ön folyamatosan sorolta a sérelmeit. Azokat, amik miatt úgy érzi, hogy a Fidesz és az ellenzéki összefogás nem hagyja érvényesülni önt és a pártját. Ezek miatt egy Mi Hazánk szavazó talán úgy érzi, nem vállalhatja fel a pártidentitását, mert akkor őt emiatt talán hátrány éri. Bizonyára önök egy olyan országot akarnak építeni, ahol egy Mi Hazánk támogatónak nem jelent problémát kiállni azzal, hogy márpedig ő a Mi Hazánkat szereti. Miért ne építhetnénk egy olyan országot, ahol egy meleg tinédzser számára sem probléma, hogy azt mondhassa, hogy ő egy meleg tinédzser, és úgy szeretne élni, mint egy meleg tinédzser?

Én nem gondolom, hogy ez probléma ma Magyarországon. Vagy ön szerint probléma?

Pont azok miatt probléma, akik…

Aki homoszexuálisként szeretne élni, az élje az életét, de hát azért a normális - azért ezt valakinek ki kell mondania -, az a férfi-nő kapcsolat. Ezért én ezt devianciának értékelem, de mind a pozitív, mind a negatív diszkrimináció ellen vagyok. A párkapcsolatnak a célja mégiscsak - ha már az előbb az életre hivatkozott, amikor a nácizmusról és a kommunizmusról beszélgettünk - az, hogy gyerekek szülessenek. Hogy utódok jöjjenek a világra, ez egy párkapcsolat legszebb és legszentebb célja.

Akkor az is normális, hogy egy normális ember soha nem élteti Szálasi Ferencet, nem?

Ezt most nem értem.

Hát akkor, ha már visszakanyarodtunk az élethez, akkor az is normális, hogy soha, semmilyen életellenes diktatúrát nem dicsőít egy politikus nyilvánosan.

Hát igen, csak most nem tudom, hogy ez hogy jön ide.

Hát hogy Lantos János mégiscsak a jelöltjük, pedig ezek szerint nem normális.

Bocsánat, bocsánat. Elmondhatja valaki magáról, hogy ő homoszexuális. Nem azt mondtam, hogy ezt nem mondhatja el. Én arról beszélek, hogy iskolákban, filmekben zajlik egy ilyen propaganda. A filmekben már nem is kvóta van, a Netflixen nem jöhet ki már lassan úgy film, hogy ne legyen benne homoszexualitás.

De ez mind arról szól, hogy ezek az emberek ne érezzék magukat egyedül egy nagyon sérülékeny helyzetben.

Nem. Ez arról szól, hogy végső soron azt szeretnék, hogy ha mindenki homoszexuális lenne. Mondjuk ki. Végső soron már erről szól. Mindig feszítjük a kereteket, egyre több jogot akarnak. De gyereket nem tudnak összehozni, pedig már csak ezt szeretnék, hogy ők is szeretnének gyereket nemzeni, de nem tudnak. Ezt egy férfi meg egy nő tudja, természetes módon.

Akkor ön szerint a Pride felvonulás végső célja, hogy legyen mindenki homoszexuális?

Ez így nyilván nevetségesen hangzik, de tulajdonképpen az az üzenete, hogy az a normalitás, amit ők képviselnek. Ez erőszakos. A Pride kifejezetten erőszakos. Voltak az elmúlt évtizedekben is olyanok, akikről a közvélemény azért tudta, sejtette, hogy homoszexuálisok. És nem történt velük semmi. A jelenleginél sokkal prűdebb kommunista rendszerben több olyan közszereplő volt, hogy az egész ország tudta róluk, hogy homoszexuálisok. Tudtak érvényesülni? Tudtak. Megtámadták őket? Nem támadták meg őket. Tudnék most itt öt nevet mondani legalább.

Más egy közszereplő és más mondjuk egy 15 éves, elveszett tinédzser, aki azt látja, hogy az ön helyettese ledarál egy mesekönyvet azért, mert nem heteroszexuális szereplők is vannak benne.

Hát a mesekönyvet le is kell darálni. A gyerekeket, akik még nemi érés előtt vannak, ilyennel bombázni? Hát ez gyalázat. Akkor kérhetné ki jogosan, ha mondjuk az ő fényképét darálná le Dúró Dóra. De nem ezt tette. Egy mesekönyvet darált le, ami nem is mesekönyv, hanem a propaganda eszköze.

Nem lenne jobb cél a mesekönyvdarálás helyett az, hogy az identitásukat megélni próbáló emberek, akik egyedül érzik magukat, akik úgy érzik, hogy nem áll mögöttük a társadalom, azok ne azt lássák, hogy vidéki polgármesterek betiltanak és ledarálnak?

Azért nem tudunk ebben a kérdésben kompromisszumra jutni, mert nem elesett embereket látok ennek az egész propagandának az élén, hanem iszonyatosan erős lobbit. Ez egy olyan erős lobbi, olyan erős politikusok, pénzemberek, médiaszemélyiségek állnak emögött, hogy elesettnek tekinteni… Most már szerintem azok az elesettek, akik nem szeretnék, hogy a gyerekeiket ilyen propaganda érje. Őket kell megvédeni.

Aki egy mozgalom élén áll, az persze, hogy már nem elesett, hiszen eljutott odáig, hogy az élén álljon egy mozgalomnak, de azok, akik…

Szerintem a gyerek az elesett ebben a helyzetben.

Igen!

Őket kell megvédeni.

Akkor is elesett a gyerek, ha bizonytalan a saját nemi identitását illetően, nem?

Az a gyerek, az nem bizonytalan. Jó, persze egy ötévest nagyon könnyű megingatni ilyen propagandával, és bizonytalanná tenni a nemi identitását. Egy hatévest vagy egy tizennégy évest is. Ez szigorúan 18 fölött lehetne csak bármilyen szinten téma.

Nem arra kellene törekedni, hogy ez egy olyan ország legyen, ahol mindenki jól tudja érezni magát a bőrében?

Én nagyon szeretném, ha így lenne, ha mindenki jól érezné magát, de még egyszer mondom, nem hiszem, hogy a homoszexuálisoknak legitim jogkövetelése például az, hogy márpedig ők mindenképpen gyereket akarnak. Ők ezt az utat választották. Akár genetikailag, akár a környezet hatására, ők ezen az úton járnak. Természetes úton nem lehet gyermekük, ennyi. És mi a homoszexuális propaganda ellen vagyunk.

Vannak tinédzserek, akik öngyilkosok lesznek azért, mert nem tudják megélni az identitásukat.

És van olyan fiatal, nyugaton vagy Svédországban, aki meg azért lesz öngyilkos, mert 10 éves korában összezavarták a nemi identitását, és később rádöbben, hogy az nem volt jó.

Az előbb már volt szó a Fidesz ön által egybitesnek nevezett propagandájáról, de azért remélem, azt önök se hiszik el, ami a közmédiában megy erről, hogy Svédországban már erőszakkal átműtik az óvodásokat.

A Fidesz kommunikációja és propagandája mindig katasztrofális. Már említettem a migrációt vagy akár mondhatnám Soros Györgyöt is. Soros Györgyről én már 18-20 éves koromban leírtam cikkekben, hogy egy spekuláns, hogy egy gazembernek tartom, de évek óta nem tudom megemlíteni a nevét egy lakossági fórumon. Egyrészt már sokkal jelentéktelenebb embernek tartom, mint mondjuk Bill Gates-t, másrészt a Fidesz miatt. Kontraproduktív, amit a Fidesz csinál. Soros György nem egy szent ember, továbbra is gazembernek tartom, de már nem lehet róla beszélni, mert azt mondják, hogy „ja, hát ez fideszes duma”. Nem tudunk már olyan kérdésekről normálisan beszélgetni, amiket a Fidesz a saját választási győzelme érdekében a zászlajára tűz. Tipikusan kontraproduktív a Fidesz, számunkra, régi nemzetiek számára is.

Kivonja a szelet a vitorlájukból?

Tudatosan erre törekednek. Az a pedofiltörvény is…

Az önök ötlete volt.

Szó szerint idéznek benne Dúró Dórának egy olyan parlamenti beadványából, amit egyébként a Fidesz lesöpört az asztalról.

Akkor itt kanyarodjunk vissza a Fidesz zsebszélsőségesei-kérdéshez. A Fidesznek kényelmes pozíció, hogy „van egy 5 százalék körüli szélsőséges párt, csináltatunk velük mindenféle akciókat, ledarálják a mesekönyvet és akkor megnézzük, hogy az embereknek hogy tetszett a dolog, aha, ez tetszett, akkor ezt átvesszük”.

De a Fidesz már jobbról akar bennünket előzni! Nem minket tolnak jobbra, hanem jobbszélről előzni akarnak minket bizonyos kérdésekben.

Van ügy, amiben a Fidesz ma túlságosan szélsőjobboldali az ön ízlésének?

A Fidesz egy elvek és értékek nélküli párt, ahol mindig a hatalom és a pénz a cél. Ennek érdekében, ha kellett, akkor a Liberális Internacionálé alelnöke volt Orbán Viktor, most meg a jobboldalon láttak űrt, és össze akarják fogni a teljes jobboldali spektrumot. Totál hiteltelen. Ugyanúgy, mint a balliberális oldalon a Jobbik meg a többi. A balliberális oldalon egy ember van, ezt szoktam mondani szűkebb körben… Gyurcsány Ferencnek legalább van ideológiája, legalább valamiben következetes. Ő Európai Egyesült Államokat szeretne, de ebben őszinte és egyenes. Furcsa ezt mondanom az őszödi beszéd elmondójáról, de neki legalább van egy fix világképe. Rajta kívül még a Mi Hazánknak van. A többiek össze-vissza.

Gyurcsány és a Mi Hazánk.

Tudom, hogy ez nagyon rosszul hangzik, de nincs elvi alapokon álló párt a kettőn kívül.

Ha a homoszexuálisokkal kapcsolatban nem is, de az oltással kapcsolatban azt mondják, hogy önök az abszolút szabadság pártján állnak…

Az oltásokkal kapcsolatban mi kifejezetten a covid-vakcinákról beszélünk, ez fontos. Nem olyan, mint a kanyaró, amit meg lehet akadályozni a kanyaró elleni oltással. Ezt a koronavírus-járványt viszont nem lehet a covid elleni oltással megállítani. Nem is tudták. Ez már nem vitakérdés. Korábban még vitatkoztak velünk ebben, hogy de, igenis meg lehet állítani. Már nem vitatkoznak. Egyre több bizonyítékot találnak arra, hogy ez egy laboratóriumi vírus. Mi azt mondjuk, hogy erre felelőtlenség beadni egy olyan mRNS-technológiájú vakcinát, ami nem is lett megfelelően ellenőrizve. Hozzám eljutott egy közvélemény-kutatás, amit ismertettem is a Youtube-csatornámon, 5000-es mintán készült, és megkérdezték, tapasztalt-e hosszútávú mellékhatásokat az oltás után, és 12 százalék igennel válaszolt Magyarországon. Ez 700-800-900 ezer ember is lehet Magyarországon, főleg, hogy tudjuk, hogy az emberek nem nagyon szeretik bevallani az egészségügyi problémáikat. Ez nagyon-nagyon sok ember.

Mi ezért a teljes szabadság mellett és a kötelező oltások ellen vagyunk, sőt most már azt mondjuk, hogy már abszolút nincs szükség a covid-oltásokra, látjuk, sorra nyitnak ki az országok. Amire pedig egyáltalán nincs szükség, az a gyerekek oltása, statisztikai adatokat látunk, én is polgármesterként ezt tapasztaltam, nálunk is van bölcsőde, óvoda, iskola, hogy gyerekeknél általában nem okoz komoly tüneteket a koronavírus, akkor miért tegyük ki őket egy ilyen kísérleti stádiumban lévő oltásnak? A gyerekek oltását kifejezetten ellenezzük. Rendkívül riasztónak tartom azt is, hogy rengeteg hölgy keres meg minket menstruációs problémákkal, mióta létrehoztuk a Koronavírus Kutatóközpontot, ez szerintem rettenetesen riasztó dolog, mert még csak most kezdték vizsgálni, hogy az oltások milyen hatást gyakorolhatnak a termékenységre. Nincs annál riasztóbb, mint ha esetleg kiderülne, hogy emiatt nem születhetnek meg gyermekek.

Alapvetően akkor a Mi Hazánk nem egy oltásellenes, hanem egy oltásszkeptikus párt?

Vírusszkeptikus és oltásszkeptikus. A vírusszkeptikusság egyre inkább afelé tendál, amit mondtam is, hogy itt egy laboratóriumi vírussal állunk szemben. Szerintem ezt a világ - nem big pharma által kézben tartott - tudósai hamarosan bizonyítani is fogják. Tartoznak ennyivel az emberiségnek, hogy ezt feltárják. Miért haltak meg több milliónyian, miért tettek tönkre gazdaságokat, miért lehet az, hogy a világ leggazdagabbjai az elmúlt két évben megsokszorozhatták a vagyonukat, miközben a legszegényebbek meg elszegényednek.

De azt érzik, hogy az ilyenfajta kommunikáció nagyon könnyen hajlik összeesküvés-elméletek hangoztatásába?

Na jó, csak mi az, hogy összeesküvés-elmélet?

Az, hogy a koronavírust nem fogja megállítani a vakcina? Korábban azt mondták, ez összeesküvés-elmélet, mára kiderült, hogy tényleg nem állította meg. A Facebook nagyon sokáig tiltott, törölt, cenzúrázott, ha valaki azt mondta, hogy laboreredetű lehet ez a vírus, aztán ők maguk jelentették be, hogy nem tiltanak többé emiatt, mert kiderült, hogy mégis lehet benne valami. Hogy egy ilyen történetben mi az összeesküvés-elmélet, azt nagyon nehéz megmondani. Ma már Dr. Letoha Tamás kutatóorvos mondja azt a Hont Andrásnak adott interjújában a saját kutatásai alapján, hogy ez egy biofegyver. Két évvel ezelőtt ezért tiltottak, cenzúráztak, kiröhögtek volna, azt mondták volna, alufóliasisakos hülyék vagyunk. Mára meg kiderült, hogy nagyon súlyos tudományos tények vannak, amik azt mutatják, hogy itt bizony az emberiséget átverték. Mi voltunk egyedül, akik már két éve kutatni kezdtük az igazságot, és ennek megfelelően alakítottuk a politikánkat.