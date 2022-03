„28 évesek vagyunk, és marhára elegünk van már”

„Vesszen a köpcös!” Ez volt az első mondat, ami igazán erős reakciót váltott ki az ellenzék március 15-i nagygyűlésén, legalábbis a színpadhoz közelebb eső szakaszon. Jakab Péter, a Jobbik elnöke egy neki címzett Bayer Zsolt-idézettel nyitott („Befogod a pofád, és eltakardosz a büdös francba, ameddig teheted. Világos, te becstelen, kisstílű gazember?”), majd lendületesen gengszterezett és maffiakormányozott, míg el nem jutott a köpcösig.

„Gróf Mészáros Lőrinc” említésekor végképp kitört a hahota a tömegben, ami a Műegyetemtől majdnem a Petőfi hídig húzódott.

Jakab Péter Fotó: PETER KOHALMI/AFP

A szervezők szerint ez volt „2006 óta a legnagyobb ellenzéki rendezvény”, de nehéz megmondani, pontosan mennyien voltak. A Gellért térről eleve a szűk Budafoki úton és Bertalan Lajos utcán keresztül lehetett eljutni a rakpartra, ezért kevés esély volt az egészet egyben látni. Az biztos, hogy már zajlottak a beszédek, amikor a hátsó sorokban még mindig gyülekeztek.

Bár az állami hírügynökség abból az időszakból adott ki légifotót, amikor még kisebb volt a tömeg, a lenti képen látszik, mennyire megtelt a rakpart:

Fent az MTI fotója (Máthé Zoltán), lent a Jámbor András Facebook oldalán megjelent felvétel az ellenzéki tüntetésről Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Nem volt egységes menet, se molinó és prominens személyek az élbolyban. A gyülekezést a Szabadság híd pesti lábához, a Fővám térre hirdették meg, de sokan inkább maguktól átsétáltak, és a budai oldalon várták a három órára meghirdetett kezdést. Így amikor a legtöbben vonultak egyszerre a rakpart felé, egy látszólag véletlenül odakerült DK-s csoport vezette a tömeget.

Ha a pártok nem hozták volna fel utólag a 2006-os párhuzamot, akkor is feltűnőek lettek volna a régi Fidesz-nagygyűlésekre emlékeztető kellékek, a Márki-Zay-féle Kossuth körök molinói vagy a településnév-táblák. Ingyen osztották a kék szalagot - amit a korrupcióellenesség szimbólumának szánnak - és a kokárdát, de volt, aki utóbbit inkább nem kérte, mert Orbán Viktor is használja. „Majd jövőre.”

Többen önálló Bács megyét követelő táblákat tartottak, és mint megtudtam, arról a környékről különösen sokan jöttek: Kecskemétről négy, Kiskunfélegyházáról két busszal. A kecskemétiek ilyen hídszélességű transzparenssel is készültek:

Fotó: Szurovecz Illés

De vissza Jakabhoz!

„A 48-asoknak Széchenyi jutott, nekünk Lölő. Nekik a legnagyobb magyar, nekünk a legbutább. Vagy ahogy ő mondaná, a legbátorabb” - folytatta a humoros vonalat, hogy aztán „Európa, Európa”-skandálásba vigye az embereket, amikor azt mondta: „Elég volt Putyin kiszolgálásából, az Unió szétveréséből. Putyin vagy Európa? Háború vagy béke? Kelet vagy Nyugat? Ez a kérdés, válasszatok!”

A rendezvény után bárkit kérdeztem, mindenki Jakab beszédét emelte ki az összes közül. „Egyedül ő volt lelkesítő, szókimondó” - mondta egy idősebb nő, aki Márki-Zayt túl hosszúnak érezte, és különben is, neki „kevesebbet kéne beszélnie magáról, inkább a politikáról kéne”. (Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt beszédéről külön cikkben írtunk.)

„Jakab beszél a legjobban, neki van ehhez tehetsége” - vágta rá egy egyetemista fiú is. Ő megértőbb volt Márki-Zayjal, szerinte „jól mutatja, hogy egy közülünk, és szívesebben szavazol olyasvalakire, aki olyan mint te”. Tetszett neki, hogy Márki-Zay saját hibáira is utalt a beszédében.

Fotó: PETER KOHALMI/AFP

„Jakab, egyértelmű. Hozta a szokásosat” - bólogattak egy négyfős, ránézésre az előbbi egyetemistánál is fiatalabb társaság tagjai, akik közül ketten aktivistaként segítik az ellenzéket. Nekik az tűnt fel, hogy Márki-Zay most jobban ragaszkodott a papírhoz, mint máskor, talán azért, mert nagyobb volt a tét.

Egy fiatal férfi se Márki-Zaytól, se Jakabtól, se mástól nem volt elájulva. Előbbi szerinte marketinges közhelyeket puffogtatott - „persze érthető, kampány van” -, de ez nem tántorítja el, hiszen „nincs alternatíva”.

„28 évesek vagyunk, és marhára elegünk van már” - mondta a mellette álló barátnőjére mutatva, amikor megkérdeztem, miért jöttek el. Korábban soha egyetlen politikai rendezvényen sem vett részt, de úgy érzi, mostanra olyan pontra jutott az életében, egzisztenciája építésében, hogy hangosabban kimondhatja: nem tetszik, ami 12 éve zajlik az országban.

Donald Tusk és Márki-Zay Péter Fotó: PETER KOHALMI/AFP

Jakabon kívül felszólaltak az ellenzék vezetői (Donáth Anna, Karácsony Gergely, Schmuck Erzsébet, Tóth Bertalan, Dobrev Klára), Iványi Gábor és a sztárvendég, az Európai Néppárt lengyel elnöke, Donald Tusk is, aki néhány éve még a Fidesszel volt európai szövetségben.

A politikusok kettesével sorolták az ellenzék 12 pontját a sajtószabadságtól az önálló egészségügyi és oktatási minisztériumon át az euró öt éven belüli bevezetéséig.

Iványi Gábor Fotó: PETER KOHALMI/AFP

Ahogy számítani lehetett rá, központi téma volt az ukrajnai háború és a kormány oroszbarátsága. Többen ukrán zászlóval, kék-sárga szalagokkal, Putyint és Orbánt szidalmazó táblákkal érkeztek. Erről szónokolt Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője is, akihez nemrég nagy erőkkel szállt ki az adóhivatal.

Szerinte a hivatalos magyar sajtó – mint 40 évvel ezelőtt, most is – közpénzen szórja a Moszkvában kiagyalt hazugságokat. El lehet-e felejtetni a magyar néppel, hogy mindig a biztonságával és a jólétével fizetett, amikor kilépett a szabad nemzetek közül, nem lett volna-e kifizetendőbb erkölcsösnek maradni? – kérdezte. Azt is mondta, nekünk nem ellenségeink az oroszok, megemlítette az orosz kultúra nagyjait és a „Putyin börtönében szenvedő Alekszej Navalnijt” is.

Tusk is azt emelte ki, hogy Európa és az ukrán nép szempontjából is nagyon fontos, ki nyeri a magyar választásokat. Lengyelül elmondott beszédében kitért Bem József tábornokra is, aki, ha élne, ma nem a Békemeneten, hanem szerinte az ellenzéki gyűlésen vett volna részt.

