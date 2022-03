Döbbenet: Márki-Zay Pétert szerda reggelre meghívták a köztévébe

Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója beszél a közmédia és a Petõfi Irodalmi Múzeum (PIM) közös Petõfi-projektjérõl tartott online sajtótájékoztatón a budapesti A38 hajón 2021. március 12-én Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Múlt héten jelentette be Dobos Menyhért a közmédia választási irodájának elnöke azt mondta, hogy jövő szerdától három héten keresztül szerdán és csütörtökönként minden a M1 és a Kossuth Rádió reggeli műsorsávjában, a reggel 8-as hírek előtt minden párt kap 5 percet, hogy bemutatkozzon.

Be kell majd mutatkozniuk, mivel négy évig egyáltalán nem hívták őket. Ugyanezt az elegáns gyakorlatot mutatta be négy éve is a közmédia, amikor 5-5 percet adtak a pártoknak. Most alighanem az egész ellenzéki szövetségre szánnak 5 percet. Erre utalt a posztjában Márki-Zay is.