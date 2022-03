Megfeneklett az Ever Given testvére, az Ever Forward

Zátonyra futott a Chesapeake-öbölben a 334 méteres Ever Forward nevű konténerhajó, egy évvel azután, hogy az Ever Given keresztbefordult és elakadt a Szuezi-csatornában.

A Guardian cikke szerint a hatóságok most azon vannak, hogy újra felúsztassák a vasárnap este elakadt konténerhajót, ami a baltimore-i kikötőből indult a virginiai Norfolkba. Az amerikai parti őrség azt közölte, nem tudják, mitől feneklett meg a hajó, de úgy tudni, hogy ennek a hajónak legalább 43 láb mély vízre van szüksége, és egy olyan területen rekedt el, amely csak 25 láb mély a víz.

Ahogy az Ever Given, úgy az Ever Forward is a tajvani székhelyű Evergreen Marine Corp. tulajdonában van. Az Ever Forward zátonyra futása valószínűleg nem okoz majd akkora gondot, mint az Ever Given tavalyi keresztbefordulása, ami miatt 400 hajónak kellett várakoznia, és ami naponta 6-10 milliárd dollárba került a globális kereskedelemnek.