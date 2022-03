A NATO jelentősen növelheti katonái létszámát a keleti határokon

Szerdán ülnek össze a NATO tagállamok védelmi miniszterei, hogy megbeszéljék, milyen konkrét lépéseket tegyenek a keleti határoknál az orosz fenyegetéssel szemben. A jövő héten rendkívüli NATO-csúcs lesz, amin a tervek szerint Joe Biden is személyesen vesz majd részt Brüsszelben, ez a miniszteri találkozó már a csúcsot készíti elő.

A New York Times beszámolója szerint a szerdai találkozón már konkrét döntésekről is szó lesz, és várhatóan a NATO keleti határaira jóval több katonát fognak vezényelni. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerint Oroszország inváziója, illetve Fehéroroszország együttműködése Moszkvával egy új biztonságpolitikai valóságot teremtett Európa számára, és szükség van arra, hogy a NATO katonai állapota is ehhez a valósághoz alkalmazkodjon. Ez azt jelenti, hogy jelentősen több haderőt vezényelhetnek a szövetség keleti határaihoz, magas készültségi fokon, és több előre elhelyezett felszereléssel.

Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Oroszország vasárnap megtámadott a lengyel határ közelében fekvő bázist, amit korábban a NATO kiképzői is katonái használtak. Ezzel kapcsolatban Stoltenberg ismét megerősítette, hogy egy NATO-tagállam elleni támadás a teljes szövetség katonai válaszát hozná magával.

A szerdán tervezett találkozóhoz videóhíváson keresztül csatlakozik Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter.

Stoltenberg elmondta, a védelmi miniszterek szerdai találkozójukon megfontolják egyebek mellett a légi és haditengerészeti jelenlét jelentős növelését, az integrált légi- és rakétavédelem és a kibervédelem megerősítését. Hangsúlyozta továbbá: a kollektív védelem jelentős megerősítése a beruházások növelését teszi szükségessé. A főtitkár üdvözölte, hogy Németország és más szövetséges országok védelmi kiadásaik emelését jelentették be. "Arra biztatok minden szövetségest, hogy a GDP-jük legalább 2 százalékát fordítsák a védelemre". (New York Times, MTI)