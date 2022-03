Drónokat küld Ukrajnának az USA

Továbbra is zavarba ejtő hírek érkeznek az Ukrajnával szomszédos Belaruszból. Hanna Ljubakova minszki újságíró jelentése szerint Barnavicsiből, Luninyecből, Sztolinból, Hancagicsiből, Szluckból, Kleckből és más városokból is robbanásokat jelentettek, Sztolinban felvétel is készült, amin tüzérségi tűz moraja hallattszik. A hivatalos tájékoztatás szerint "tüzérségi lőgyakorlatot" tartanak, ám azokat nem éjjel szoktak. A száműzetésben élő egykori oktatási miniszter, a 2020-ban a tüntetők oldalára állt Pavel Latuska szerint vadászgépek szálltak fel, és rakétákat is kilőttek. A helyzet legalábbis zavaros, bizonyosságot egyelőre ne is várjanak.