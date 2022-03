Életfogytiglant kértek a rákospalotai férfira, aki egy 12 éves fiúra és nagyszüleire gyújtotta rá a házat

A rákospalotai lakástüzet túlélő 12 éves kisfiút a rendőrök mentették meg, nagyszülei azonban életüket vesztették. A Fővárosi Főügyészség a hasonló bűncselekmény miatt korábban már büntetett férfit különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádolja, írja az ügyészség közleményében.



A vádlott - egy 53 éves férfi - 2020 júliusától egy építési vállalkozónál dolgozott, aki szállást is biztosított neki egy XV. kerületi ingatlan melléképületében. Ugyanitt élt a sértett család is, ugyanis a nagyapa szintén a vállalkozó alkalmazásában állt, aki neki - valamint a feleségének és unokájának - is szállást biztosított.

A munkaadó a vádlottat - annak italozó életmódja miatt - már több alkalommal is el akarta küldeni, erre azonban nem került sor, mert a férfi mindig megígérte neki, hogy megváltozik. Az ittasság miatt azonban 2020. november 22-én este a vádlott és munkaadója között újból nézeteltérés alakult ki, ami dulakodásig fajult. Ezután már a vállalkozó úgy döntött, elküldi a vádlottat, kifizette az addigi munkabérét, majd közölte vele, hogy a továbbiakban nem tart igényt a munkájára, ezért másnap reggelig hagyja el az ingatlant.

A vádlott a vita után egy ideig a garázsban dühöngött, majd látszólag megnyugodva felment a lakrészébe aludni. A sértett család a saját lakrészében pihent.

A vádirat szerint a vádlott másnap kora hajnalban felkelt, lement a melléképület földszintjén lévő garázsba, ahol tűzifát helyezett a munkaadója által előző nap vásárolt gépkocsi kereke alá, majd - nem törődve azzal, hogy a tűz az alvó sértettek halálát okozhatja - a tűzifát meggyújtotta, ezután pedig távozott az ingatlanból.

A vádlott által gyújtott tűz a gépkocsi környezetében felhalmozott anyagokon át tovább terjedt és az álmennyezetet is meggyújtva, gyorsan terjeszkedett a sértettek lakrésze felé. A gépkocsi riasztójának hangjára a nagyapa felébredt és sikerült neki az unokáját az ablakon keresztül a tetőre kijuttatnia, a tűz, illetve a nagy mennyiségű füst miatt azonban a feleségével már nem tudott kimenekülni a lakrészből.

A kiskorút a helyszínre érkezett rendőrök menekítették le a tetőről. Nagyapja a kórházba szállítás során, nagyanyja pedig a kórházban vesztette életét. A vádlott által okozott tűzben leégett a melléképület, valamint az ott tárolt értékek. A vádlott a munkaadójának összesen mintegy 60 millió forint kárt okozott.

A Fővárosi Főügyészség a férfival szemben különös visszaesőként, különös kegyetlenséggel, több ember, így tizennegyedik életévét be nem töltött személy és védekezésre képtelen személyek sérelmére elkövetett emberölés bűntette, valamint különösen nagy kárt okozó rongálás bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A főügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott.