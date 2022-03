Igazságot Borkainak: így hekkelték meg Nagy Blankáék Orbán Viktor nagygyűlését

Orbán Viktor Kossuth téri beszéde közben lefotóztam egy vicces táblát, amire az volt írva, hogy "Az unokáim is fideszesek lesznek".

A tábla nekem vicces volt ugyan, de a téren uralkodó hangulatban még csak kirívónak sem tűnt. Az ezt tartó lány mellett álló társa egy rovásírásos feliratot emelt fel. Másnapra kiderült, hogy ez a felirat balról jobbra olvasva azt jelenti, hogy

Húzzatok a picsába

aki pedig feltartottam nem más, mint Nagy Blanka, aki egy 2018-as kormányellenes tüntetésen lett ismert, amikor 18 éves gimnazistaként trágár szavakkal - "bajszos fasz" - küldte el a francba Áder Jánost, és azt javasolta: „álljon hátrébb eggyel, és bassza arcon magát”. Mire a kormánymédia példátlan gyalázkodó kampányt indított a tinédzser ellen.

Cseten meginterjúvoltam Nagy Blankát, hogy kiderüljön, közel sem csak ezt a két táblájukat vitték be az Orbán-hívő tömegbe.

444: Én a két lefotózott táblátokat láttam élőben, volt esetleg más is?

Nagy Blanka: Voltak más táblák is, igen. Volt, amire az volt ráírva, hogy "Igazságot Borkainak!". Meg ezek:

444: Hogy jött egyáltalán az ötlet?



Nagy Blanka: Úgy, hogy valószínűleg a létező összes fideszes Facebook-oldalról ki vagyok tiltva, és eszembe jutott, hogy vajon azok a kommentek, amiket régen olvastam a kommentszekcióban (mielőtt kitiltottak volna), vajon hogyan állnák meg a helyüket a valóságban. Mert ugye általában ilyen kommenteket hagynak a fideszesek, csak ők komolyan gondolják.

444: Ezek tényleges kommentek voltak, amik beleégtek a memóriádba, vagy zsánerre olyanok, mint amiket olvastál?

Nagy Blanka: Nem, ezeket én találtam ki, de hasonlókat olvastam.

444: Kikből állt a csapatotok?

Nagy Blanka: Ezt egyedül találtam ki, de az MFM-esek segítettek a megvalósításban, tehát rajtam kívül ők is tartottak általam csinált táblákat. (Az MFM a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom ifjúsági tagozata, a Minden Fiatal Magyarországa, a szerk.)

444: Mi volt a célod ezzel?

Nagy Blanka: Gondoltam letesztelem, hogy ha ezeket a valóságban is látják, akkor is komolyan gondolják-e.

444: És mi a válasz?

Nagy Blanka: A válasz igen.

444: Konkrétan mi történt? Volt azért, aki gyanakodott?

Nagy Blanka: Azt vártam, ami beigazolódott. 1-2 ember gyanakodott, de meg lehetett őket is győzni. Például a rovásírásos táblára volt, aki azt hitte, hogy görögül van. Egyébként az elhíresült ukrán katonák általi "mondás" van rajta: Húzzatok a picsába. Ezt szimplán poénnak tettem be.

444: Milyenek voltak ezek a beszélgetések?

Nagy Blanka: Aki kérdezte, hogy mit jelent az írás, annak vagy azt mondtam, hogy "Orbán az egyetlen" vagy azt, hogy "Orbán a megváltó" vagy a "csodás".

444: Te hogy érezted magad eközben?

Nagy Blanka: Vicces volt. Sokan odajöttek, hogy örülnek, hogy ilyen lelkes fiatalok vannak kint, mint én. Nem olyanok, mint a rohadék baloldaliak, akiket golyófogónak kellene kiküldeni Ukrajnába. Ez csak azért volt "poénos" mert ugye ez egy Békemenet, és ilyeneket mondtak.

444: De például az "Orbán a megváltó"-ra is csak egyetértően bólintottak?

Nagy Blanka: Többek között. Volt, aki rövid monológot tolt le arról, hogy ő az egyetlen, aki akár képes Európát is irányítani, de sokan tapsoltak, és ezzel fejezték ki a támogatásukat.

Vicces volt, mert a Békemeneten kábé senki sem tudta, hogy ez poén. Még a fiataloknak sem jött le. Aztán átmentünk az ellenzéki tüntetésre, és ott az esetek többségében értették, hogy ez az egész csak egy trollkodás.

444: Ott ezt mondjuk a kontextus miatt is könnyebb lehetett kiszúrni. Vallomás, amit a Nagy Nyilvánosság előtt is meg fogok tenni: akkor és ott, jó három órányi békemenetelés után én is beszoptam. Olyan volt a tömeg hangulata, hogy az unokás szöveg viccesnek tűnt ugyan, ezért is fotóztam le, de nem életszerűtlenül, gyanúsan viccesnek.

Nagy Blanka: Igen. Pont ez volt az egésznek a lényege. Beépülni egy teljesen más világba. Akkor és ott, bár azt hitték, hogy fideszesek vagyunk, jólesett, hogy egyébként nagyon kedvesek voltak velünk. Kár, hogy ez a tényleges valóságban sosem fog megtörténni.