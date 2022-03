Márki-Zay megkapta az öt percét a közmédiában

Szerda reggel Márki-Zay Péter beszélhetett abban az 5 percben, amit a kiegyensúlyozottság jegyében négyévente az ellenzéknek adnak, hogy megszólalhasson a 130 milliárdból működő közmédiában. De mielőtt az ellenzék miniszterelnök-jelöltje képernyőre kerülhetett volna, a biztonság kedvéért az M1-en újra leadták teljes terjedelmében Orbán Viktor békemenetes beszédét.

Márki-Zay szóvá tette, hogy négyévente csak 5 percet kap a teljes magyar ellenzék, aminek szerinte ugyanaz az oka, amiért Orbán Viktor nem áll ki vitázni: sokkal könnyebb hazudni és lejárató kampányokat folytatni. Azt mondta, ő és a gyerekei nem ismertek rá a közmédia híradóiból. „Elhallgatják önök elől az igazságot, hogy én valójában egy hétgyermekes, konzervatív, keresztény családapa vagyok. Azt, hogy én előbb voltam konzervatív, mint Orbán Viktor.” Azonban 2010-ig ő is támogatta azt az Orbán Viktort, aki „harcosan Putyin-ellenes és elkötelezetten Európa-párti volt” és be akarta vezetni az eurót.



Kitért arra is, hogy Orbán 12 év alatt nem teljesítette az elszámoltatást. „Mi hiszünk abban, hogy semmiféle lopás, sem ellenzéki, sem kormánypárti nem maradhat büntetlen. Hiszünk abban, hogy valódi elszámoltatásra van szükség”

Elmondta, hogy a háborúról is folyamatosan hazudnak a köztévében, amikor arról beszélnek, hogy az ellenzék fegyvereket és katonákat küldene Ukrajnába. Majd bemondta, hogy Orbán Viktor most is küld fegyvereket Ukrajnába. „Most is van fegyverszállítás Magyarországon keresztül, magyar gépek részt vesznek ebben. És Orbán Viktor ígérte azt Boris Johnson angol miniszterelnöknek, hogy katonai segítséget ad Ukrajnának”. „Gyújtogatóra nem bízzák a tűzoltást”- mondta. Szerinte Orbánra nem lehet rábízni a békét, mert 12 éve csak a háborúról beszél, közben minden háborúját elveszítette. Felhozta, hogy 44 ezer magyar ember élete bánta azt, hogy nem tudta kezelni a COVID-járványt. „Ott is háborúzott, de csak lopásra használta ki a vakcinabeszerzést, lopásra használta ki a lélegeztetőgép-beszerzést.”

Szóvá tette azt is, hogy így a közmédia nézői az ellenzék programját sem ismerhették meg, majd ezt gyorsan ledarálta: eltörölnék a kötelező oltást, az európai számításhoz igazítanák a minimálbért és adómentessé tennék, a nyugdíjakat svájci indexálás szerint emelnék, a független bíróságokon pedig a devizahitelesek is nyerhetnének. Nem fizetőssé tennék az egészségügyet, hanem a magánellátást is ingyenesen biztosítanák a várólisták lecsökkentése érdekében. Megfizetnék a rendőröket, a tanárokat és az egészségügyi szakdolgozókat. Az inflációt az euró bevezetésével és a felesleges kiadások leállításával fékeznék meg. Fenntarthatóvá tennék a rezsicsökkentést. A fiataloknak bérlakásprogramot ígért, amit a visszatartott uniós pénzekből fedezne. „Ahhoz, hogy a fiataljaink európai életet élhessenek, ne kelljen Európába menniük, hanem Európa jöjjön ide.” Elmondta, hogy Magyarországot csak a NATO és az EU védi meg.