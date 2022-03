Most naponta 40 koronavírusos fertőzött hal meg Magyarországon

Szerdán tették közzé a hosszú hétvége járványadatait.

Négy nap alatt 178 koronavírusos fertőzött halt meg, ha az elmúlt hetet nézzük, most naponta átlagosan 40 áldozata van a járványnak. Ha nem is túl meredeken, de csökken a kórházban levő covidos betegek száma is, most 2259-en vannak. Közülük 101-en szorulnak invazív lélegeztetésre.

A járvány fokozatos visszaszorulását mutatja, hogy az elmúlt hét alapján a tesztek 12 százaléka pozitív. Ez még mindig magasabb a WHO által meghatározott 5 százalékos határnál, ami alatt kontrolláltnak mondható a helyzet, de jóval kedvezőbb az ötödik hullám csúcsán mért 40 százaléknál. (Hosszú távú trendek, oltáshelyzet és nemzetközi ábrák a 444 járványoldalán.)

Címlapkép: Balogh Zoltán/MTI/MTVA