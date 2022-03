Novak Djokovic indulhat a párizsi tenisztornán

Mivel Franciaországban hétfőtől feloldották a legtöbb, koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozást, a szervezők szerint már nincs akadálya annak, hogy a magát beoltatni nem hajlandó Novak Djokovic induljon a Roland Garros tenisztornán. Így a május végén tartott párizsi verseny lesz majd a szerb teniszsztár első Grand Slam tornája, amin az idén elindulhat.

Mint arról akkor nagyon sokat írtunk, Djokovicot januárban, hosszas jogi huza-vona után kitoloncolták Ausztráliából, ahová az Australian Open teniszversenyre érkezett, mert azt állította, hogy van védettsége a koronavírus ellen, miközben nem volt és nem is oltatta be magát. Akkor a francia kormány képviselői azt mondták, hogy ha az év elején bevezetett korlátozások még érvényben lesznek a Roland Garros alatt, akkor Djokovic oltás nélkül nem léphet be a stadionba, ahol a versenyt tartják. A világranglista második helyére csúszott teniszezőnek azóta több versenyt is ki kellett hagynia (ezért is nem ő már a világelső), például az Egyesült Államokban, a kaliforniai Indian Wellsben és a Miamiban tartott ATP tornákon se vehetett részt, mert oltás nélkül nem léphet be az Egyesült Államokba.

Djokovic, úton hazafelé Ausztráliából. Fotó: STR/AFP

Gilles Moretton, a francia teniszszövetség vezetője azért figyelmeztette Djokovicot, hogy a vírus még köztünk van, így május végéig változhat a helyzet. Ha a kormány valamiért újabb korlátozásokat vezetne be, a tenisztorna szervezői nem kapnak azok alól fölmentést. Moretton azt is elmondta, hogy

a Roland Garros-on az orosz teniszezők is részt vehetnek, de semleges sportolóként, vagyis nem képviselhetik a hazájukat, nem viselhetnek orosz nemzeti színeket, és ha nyernek, nem játszák el nekik az orosz himnuszt. Így az éppen aktuálisan világelsőként rangsorolt Danyiil Medvegyev is elindulhat majd a versenyen.

Daniil Medvegyev Fotó: MICHAEL ERREY/AFP

A brit kormány ennél szigorúbban állna az orosz teniszezőkhöz: Nigel Huddleston sportminiszter azt mondta, Medvegyev csak akkor indulhat a híres Wimbledon bajnokságon, ha biztosítékot ad, hogy nem támogatja Ukrajna orosz megszállását. (ESPN)