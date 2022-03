Az orosz közmédia adásában tiltakozó nő nem kérte Macrontól a menedékjogot, Oroszországban marad

A 14 órán át tartó kihallgatása után Marina Ovszjannyikova végül 30 ezer rubelet bírságot kapott azért, hogy egy háborúellenes üzenettel szakította meg az orosz állami tévé élő adását a hét elején. Most a BBC-nek adott interjújában azt mondta, a hatóságok nem akarták elhinni neki, hogy nem valakinek a megbízásából tette ezt. „Sok összeesküvés-elméletet építettek körém, ezért akarom elmagyarázni a világnak, hogy mi történt valójában. Csak egy egyszerű orosz nő vagyok, aki nem akarta a pálya széléről nézni, mi történik.”

Szerinte az állami propaganda mára zombibá tette az oroszokat. És mivel 2003 óta ő is az állami tévé szerkesztőjeként dolgozott, tudja, hogy ebben neki is van némi felelőssége. „Egyszerű fogaskerék voltam a propagandagépezetben, egészen az utolsó pillanatig nem is gondolkodtam ezen nagyon.”

Az akció előtt egy videón el is magyarázta, miért tiltakozik, és elmondta, mennyire szégyelli magát, hogy propagandát gyártott. „Senki sem hitte el, hogy a saját döntésem volt. Azt feltételezték, hogy egy munkahelyi konfliktus vagy az Ukrajna miatt dühös rokonok miatt történt, de volt, aki azt gondolta, hogy a nyugati titkosszolgálatoknak tettem. Csak azt nem tudták elhinni, hogy elegem lett a kormányból, és nem tudtam tovább hallgatni.”

Marina Ovszjannyikova Fotó: -/AFP

Ovszjannyikova a Spiegelnek adott interjújában arról is beszélt, hogy a történtek óta a barátainál bujkál, és csak most kezdi felfogni, hogy örökre megváltozott az élete. Nagyon aggódik a gyerekeiért, a 17 éves fiáért és a 11 éves lányáért. Ugyanakkor nem akarja elhagyni Oroszországot. Emmanuel Macron hiába ajánlott neki menedékjogot Franciaországban, Ovszjannyikova azt mondta: „Nem akarom elhagyni az országot. Hazafi vagyok, a fiam még inkább. Nem akarunk elmanni vagy emigrálni bárhova.” Ugyanakkor elmondta, hogy nagyon fél a következmények miatt.



„Bármi megtörténhet, egy autóbaleset, bármi, amit akarnak. Tisztában vagyok vele.”

Az állami tévénél külpolitikai szerkesztőként dolgozott, így kapcsolatban volt külföldi hírügynökségekkel és szakértőkkel. Így egy teljesen más valósággal találkozott, mint ami a saját tévéjéből sugárzott. Ő látta a felvételeket az ukrajnai menekültekről, a szétlőtt házakról, a sebesültekről és a halottakról, de tudta, ezek a képek náluk sosem kerülnek adásba. Szerinte az állami tévé dolgozói pontosan tudják, mi zajlik körülöttük, azzal is tisztában vannak, hogy rosszat tesznek, és folyamatosan vívódnak magukban. Elmondta azt is, hogy iránymutatásokat kapnak a Kremlből, miről lehet és miről nem lehet beszélni. Azt is megszabják nekik, kit hogy szólíthatnak meg, melyik szakértőket hívhatják be.