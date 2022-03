Épp a háború előtt ért csúcsra a keleti nyitás, januárban az oroszok éjszakáztak nálunk a legtöbbet

Sok éves munkája érett be az Orbán-kormánynak és a Magyar Turisztikai Ügynökségnek (MTÜ) azzal, hogy tavaly december után idén januárban is Oroszországból érkezett a legtöbb turista Magyarországra. A KSH számai szerint decemberben fordult először elő, hogy valamelyik hónapban orosz volt a legtöbb vendég: 51 ezer orosz vendégéjszakát regisztráltak, messze megelőzve az addig örökös elsőnek számító németeket.

Hogy nem csak egyszeri esetről van szó, azt pedig a KSH januári adatai bizonyítják: 54,3 ezer orosz vendégéjszakát regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyeken (míg mondjuk 4,3 ezer svájcit), a németeket pedig a román vendégek is lehagyták. A januári adat azért érdekes, mert ez volt az utolsó békés hónap, hiszen az orosz-ukrán háború február 24-én tört ki. Nem a véletlen műve, hogy éppen az oroszok körében lett ennyire népszerű célpont Magyarország, az Orbán-kormány és az MTÜ sokat tett azért, hogy a putyini Oroszország és Magyarország között olajozott legyen a turistáskodás.

Már rég tartott az orosz csapatösszevonás az ukrán határnál, amikor november 30.-december 1. között szakmai roadshow-t szervezett Moszkvában és Szentpéterváron a kormányzati felügyelet alatt tevékenykedő MTÜ. "A roadshow-n tapasztalt nagy érdeklődés jól tükrözi a hazánk iránti turisztikai kereslet növekedését az orosz piacon. A jelenlegi kedvező beutazási feltételeknek köszönhetően ugyanis Magyarország lépéselőnybe került a régió más desztinációihoz képest: az orosz állampolgárok az EU-n belül jelenleg hazánkba tudnak a legkönnyebben beutazni. Az MTÜ ennek az üzenetnek a megerősítésére és a hazai desztinációk népszerűsítésére szervezte meg a rendezvénysorozatot" - közölte az ügynökség tavaly december 2-án. Még el is dicsekedtek vele, hogy hasonló nagyszabású turisztikai rendezvényeket nem rendezett egyetlen európai ország sem Moszkvában, sem Szentpéterváron 2021-ben. Tehát azért jöttek hozzánk az oroszok, mert Magyarország gördítette eléjük a legkevesebb beutazási akadályt, ami felettébb baráti gesztusnak tekinthető.

November 26-án pedig az MTÜ nyerte el a 2021. évi „Legjobb külföldi turisztikai iroda az üzleti turizmus előmozdítása terén” elnevezésű díjat Oroszországban. A díjjal Magyarország azon intézkedéseit ismerték el, amelyeket a pandémia miatti lezárásokat követően fejtett ki az orosz beutaztatás mielőbbi helyreállítása érdekében. Az ügynökséget nem kényelmesítette el a díj, hanem már idén is tartott egy újabb roadshow-t, ezúttal január 25-26. között (egy hónappal a háború kezdete előtt) Kazanyban és Szamarában. Az egyik vendég itt az az Ural Airlines orosz légitársaság volt, amely októberben jelentette be, hogy Moszkva és Jekatyerinburg után még két oroszországi városból indít budapesti járatokat: Szamarából és Krasznodarból. Ezek alapja természetesen a két ország közötti légügyi megállapodás, amely kormányzati hatáskör.

Eleve az orbáni keleti nyitás egyik kísérő jelensége volt az elmúlt években, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója sorra jelentette be, hogy a fapados légitársaság éppen melyik szovjet utódállam városába indít járatot kizárólag piaci alapon. Az első Budapest-Moszkva járat 2013 szeptemberében indult, de aztán Kazany, Szentpétervár, Baku, Kutaiszi és a kazah Nur Sultan is felkerült a repülési térképre. A biznisz annyira bejöhetett a légitársaságnak, hogy 2017 végétől Debrecenből is lehetett Moszkvába repülni, de az orosz UTAIR Sármellékre is szállította az orosz turistákat, akiknek Hévíz hagyományosan nagyon kedvelt célpontjuk.



Kinek fognak hiányozni?

Az rtl.hu március 10-én számolt be arról, hogy 10 ezer külföldi vendég mondta vissza foglalását Hévízen a háború miatt. A városba a külföldi vendégek negyede Oroszországból és Ukrajnából szokott érkezni, és több hetet is eltöltöttek a településen. Persze nemcsak Magyarországról fognak hiányozni az orosz és ukrán turisták költései, hanem például Ciprusról is: a szigetország idegenforgalmában óriási rés nyílt, miután az Oroszországból és Ukrajnából érkező évi egymillió turista adta az ágazat vendégeinek 20-25 százalékát.

A magyarok körében azonban nem számít éppen top-desztinációnak Oroszország, bár nincs adat varról, hogy évente hány magyar turista utazott be a világ legnagyobb országába. Szegedi Andrea, a Magyar-Orosz Baráti Társaság elnökségi tagja a privatbankar.hu-nak arról beszélt: több hazai utazási iroda is kínál oroszországi utakat. Szerinte főleg csoportosan utaznak a magyarok, de semmi akadálya annak, hogy valaki egyénileg vágjon bele. 2019 óta létezik az e-vízum, amihez már nem szükséges meghívó levél és a szállodafoglalást sem kell igazolni, mint régen.