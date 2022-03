Időmérő eszközként könyveltek el 6 és közel 12 milliós luxuskarórákat a II. kerületi sport kft.-nél

„Valaki tízmilliós luxusórákat vett, luxushotelekben szállt meg a társaival, és milliós luxusruhákat vásárolt a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. előző ügyvezetőjének regnálása alatt” – írja Facebookon Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, hozzátéve, hogy a kerületi Nonprofit Kft. feljelentést tett.

Azt írja, a társaság felügyelő bizottsága által indított könyvvizsgálói vizsgálat célja az volt, hogy kiderítse, hogyan gazdálkodott a II. Kerületi Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. előző vezetése. Beszámolója szerint „a vizsgálat eredménye megdöbbentő”, mert „a cég korábbi vezetése alatt valakik”

milliós luxusórákat,

külföldi meccsbelépőket

és első osztályú repülőjegyeket vásárolhattak,

illetve luxushotelekben tölthették az idejüket a kerületi adófizetők pénzén,

a kiadásokat pedig „teljes természetességgel úgy könyvelték, mintha azok a kerületi sportélet célját szolgálták volna”.

Őrsi azt írja, „egy 2018-as kiküldetés után például »időmérő« eszközként könyveltek el egy 18600 eurós, azaz 6 061 326 forintos Hublot Big Bang karórát”, egy másik alkalommal pedig „a cég bankkártyájával vásároltak egy 11 570 000 forintos Rolex órát”, ami a számla megjegyzésben szintén „időmérő eszközként volt feltüntetve”. De nemcsak órákra ment el a pénz, hanem utazásokra is, legalábbis Őrsi azt írja, egy 2019-es „kiküldetés során”, bár a könyvelés szerint egy fő utazott, a Grand Hotel del Mare luxusszálloda számlája szerint már öt főt jelentettek be. Ugyanekkor készült számla 1960 euró értékben négy belépőről a Monacói Grand Prix versenyére. Az nem derült ki, hogy kik utaztak a II, kerületiek pénzéből Monacóba.

Egy 2017-es bulgáriai utazásról is előkerült egy hotelszámla, ami tartalmazott limuzinszolgáltatást, és ezzel egyidőben vásároltak „nadrágokat és kötöttárut a luxuscikkeket árusító Burberry boltban összesen több mint 2 millió forintért”. De abban az esetben sem ismert az utazás hivatalos célja, amikor hat fő utazott Barcelonába, ahol több mint ötezer euróért szálltak meg egy ötcsillagos szállodában, majd mentek el az FC Barcelona–Valencia FC mérkőzésre fejenként 191 euróért.

Őrsi posztjában úgy fogalmaz, hogy az sem derült ki, „miként kapcsolódik az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásához egy New Yorkban keletkezett 2017-es számla a Bergdorf Goodman Hotelből 3386 USA dollár értékben”. Arról is ír, hogy „valakinek nagy kedvence lehetett a Burberry”, mert előkerült egy „olvashatatlan tartalmú számla„ is a Burberry-től „4185 euró értékben, reprezentációként elszámolva”. „Hogy mit reprezentálhatott az egyetlen vásárlás alatt több mint egymillió forintért beszerzett luxusruházat a gátlástalanságon és ízléstelenségen kívül, jó kérdés” – tette hozzá Őrsi.

A II. kerület polgármestere azt írja, a könyvvizsgálók szerint „az okozott vagyoni hátrány összege minimum 450 millió forint”.