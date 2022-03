Nehéz pontosan megmondani, milyen hatással volt a maszkhasználat eltörlése a magyarországi járványhelyzetre. Ennek egyik oka, hogy a négynapos hétvégén nem volt adatszolgáltatás, ezért tegnap egyben közölték 4 nap adatait. Az is látszik, hogy nagyon kevés hivatalos tesztet végeznek már, most például mindössze 3 731 tesztet jelentettek, ebből 1 503 pozitív esetet találtak, ami 40 százalék feletti pozitivitási mutató. És sokan, miután pozitív lett a gyorstesztjük, PCR-tesztet nem végeztetnek már el, így nem kerülnek be a statisztikába sem.

Mindenesetre a hivatalos számok alapján tovább folytatódott az új fertőzöttek számának csökkenése. Kórházban 2 287 koronavírus-fertőzöttet ápolnak. 28-cal többet, mint tegnap, de 212-vel kevesebbet, mint egy hete.

90 koronavírusos beteg van lélegeztetőn, ilyen kevesen tavaly október elején kaptak legutóbb mesterséges lélegeztetést.

64 új áldozatot jelentettek. Ez magasabb a múlt hét csütörtöknél, de a hosszú hétvége miatt a covidos halálesetek regisztrációja is lassabb lehet. Összesen 44 895 áldozata volt eddig hivatalosan a járványnak.

Az első oltások száma már minimális, 119-en kapták meg tegnap, a harmadikat 556-an, a negyediket 587-en. Összesen 6 399 532-en kaptak eddig első, 6 180 867-en második, 3 830 431-en harmadik és 236 755-en negyedik oltást.