Schwarzenegger megüzente az oroszoknak, mennyire szereti őket, és Putyin csak hazudik nekik a háborúról

A színész egy több mint 9 perces beszédet intézett az orosz néphez, amiben elmondta, hogy 14 éves korában Jurij Petrovics Vlaszov súlyemelő volt az egyik legnagyobb példaképe, aki miatt sokat kellett veszekednie az orosz frontot megjárt apjával is. Majd felidézte, milyen volt a Vörös Zsaru forgatása Moszkvában, és hogy mindig tisztelte az orosz emberek erejét és szívét. Ezért most el akarta mondani nekik az igazságot az ukrajnai háborúról.

Schwarzenegger beszélt arról, hogy nem Ukrajna, a nacionalisták vagy a nácik indították a háborút, hanem azok, akik a Kremlben uralkodnak. „Ez nem az orosz emberek háborúja.” Majd a pusztítás felsorolása után elmondta, hogy a háború brutalitása miatt Oroszország most kirekesztődött a nemzetek társaságából.

„De nektek arról sem mondták el az igazságot, milyen következményei lesznek ennek a háborúnak Oroszországban. Sajnos el kell mondanom, hogy több ezer orosz katonát öltek meg”

- mondta, majd azzal folytatta, hogy a civilek elleni bombázások annyira felháborították a világot, hogy minden idők legkeményebb gazdasági szankcióit hozták Oroszország ellen. „A háború mindkét oldalán azok szenvednek, akik nem érdemlik ezt meg.”

„Az orosz vezetés nemcsak az állampolgárainak hazudott, hanem a katonáinak is. Néhány katonának azt mondták, a nácik ellen fognak harcolni, másoknak azt mondták, hogy az ukrán emberek hősökként üdvözlik majd őket, és voltak, akik azt hitték, csak gyakorlatozni mennek. Azt sem tudták, hogy háborúba indulnak! Másoknak pedig azt mondták, az orosz kisebbséget fogják megvédeni Ukrajnában. Egyik sem volt igaz.” Ezzel szemben az ukránok ellenállásával kellett szembenézniük, akik meg akarták védeni a családjukat és az országukat. „Amikor azt nézem, ahogy csecsemőket húznak ki a romok alól, azt hiszem, hogy egy dokumentumfilmet nézek a második világháború borzalmairól, pedig ezek a mai hírek.” Majd azt üzente az orosz katonáknak, hogy ez nem olyan honvédő háború, mint amilyet az elődeik vívtak, hanem egy illegális háború. És egy olyan értelmetlen háborúban áldozzák fel az életüket, a végtagjaikat és a jövőjüket, amit az egész világ elítél.

Arra is utal, hogy 11 millió orosznak vannak családi kapcsolatai Ukrajnában, így gyakorlatilag a saját testvéreikre lőnek. Azt kérte az orosz néptől és az orosz katonáktól, hogy lássanak át a propagandán. Putyinnak pedig azt üzente:

„Te kezdted ezt a háborút. Te vezeted ezt a háborút. Te tudod megállítani ezt a háborút.”

Azokat az oroszokat pedig az új hőseinek tartja, akik a fenyegetés ellenére is elég bátrak ahhoz, hogy a háború ellen tüntessenek az utcákon. Az üzenetet Telegramra is feltette, hogy Oroszországban is elérhető legyen.